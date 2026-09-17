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日職歐力士猛牛隊今（17）日在大阪京瓷巨蛋迎戰福岡軟銀鷹賽前傳出好消息。根據多家日媒報導，來自台灣的20歲旅日右投陳睦衡迎來職棒生涯重要里程碑，首度獲得球團通知前往一軍報到合流。這位最快球速達153公里的潛力好手，距離完成日職一軍初登板只剩最後一步。陳睦衡於2024年10月旅日加盟歐力士，加盟前便曾吸引大聯盟球團青睞。雖然旅日第二年一度受到傷勢困擾，但他展現極佳的投手天賦，截至7月底前在二軍登板2場、主投6局未失分，於7月30日正式從育成球員升格為「支配下」正式球員。本季陳睦衡在二軍累計出賽7場，主投23局繳出2勝0敗、防禦率1.17的亮眼成績。雖然12日面對阪神二軍先發時用102球投4.2局、失3分，且轉支配下後17局出現15次四壞球，控球穩定度仍是未來課題，但整體天賦與壓制力，依然讓教練團對他寄予厚望。日媒指出，隨著歐力士隊在16日落敗後確定睽違兩年再度跌出前三名、無緣季後賽，球團也將重心轉向培養新世代戰力。今日除了陳睦衡外，高中畢業投入職棒第4年、本季已在二軍狂炸11支全壘打的21歲重砲內藤鵬也一同升上一軍。