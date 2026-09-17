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不只疑涉賄選 檢方再查詐公款及高價禮品

彰化縣議長謝典霖6月在縣議會席開10多桌，遭質疑替表姑、國民黨籍溪湖鎮長參選人陳貞妃賄選。檢方今將謝典霖與父母等5人聲請羈押，並進一步指控，除涉嫌利用公款辦理餐會、涉及《選罷法》投票行賄外，被告等人疑似多次巧立名目，詐取公款供私人使用，涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物、《刑法》行使登載不實公文書及投票行賄等罪嫌重大。彰化地方法院預計下午4時30分召開羈押庭審理。根據彰化地檢署發布的新聞稿，被告除謝典霖、父親謝新隆及母親、前立委鄭汝芬、劉姓服務處幹部、黃姓議會人員等5人聲押，另有7名涉案人士坦承涉犯投票行賄罪嫌。檢方認為暫無羈押必要，分別以3萬元至10萬元交保。這7人多為地方政治人物，包括謝典霖表姑陳貞妃、縣議員參選人黃佳惠、陳玉姬，以及轉戰鎮民代表的前溪湖鎮長黃瑞珠，該起案件已對溪湖地區泛藍選情帶來一定程度的衝擊。謝典霖姊姊謝衣鳯面對媒體關心，僅簡單回答「謝謝關心」；國民黨彰化縣黨部則低調不予回應。行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧7月1日在臉書揭發此事後，謝典霖曾發布3點聲明，強調餐費由本人自行支付，未動用任何公帑及議長特支費。不過，檢方今（17）日透露，昨天共搜索9處地點，包括謝家住宅及服務處，另掌握餐會現場疑有多人贈送高價值禮品，相關情節仍待進一步釐清。檢方指出，謝典霖除涉嫌利用公款辦理餐會並涉及投票行賄，還疑似多次巧立名目詐取公款供私人使用，涉及《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物、《刑法》第216條及第213條行使登載不實公文書，以及《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票行賄等罪嫌。檢方認為本案仍有擴大、深入追查的必要，因此向法院聲請羈押，後續將由法院審理相關羈押聲請。