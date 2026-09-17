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日前有一Threads帳號發文指稱，國民黨高雄市長參選人柯志恩出席阿公告別式，在與阿嬤擁抱哭泣時，竟要求助理在後方拍照，離開前甚至要求「記得要投我喔」，引發輿論熱議；隨後，柯志恩親自留言駁斥，強調相關說法並非事實。對此，國民黨高雄市黨部發言人張永杰聲明，有心人士在網路上惡意帶風向，是要負法律責任的，呼籲外界勿以身試法。原PO在柯志恩的Threads貼文下方進一步說明表示，向家中長輩詢問後，才得知「我們家跟柯志恩是兩家熟識的」，阿嬤與柯志恩已認識多年，因此當天雙方出現擁抱的互動，且經家人提醒，當天並非告別式，而柯志恩是私人行程到訪，自己身為晚輩，對於長輩們的交往關係不熟悉，造成大家困擾不好意思。「請支援澄清！青鳥抹黑柯志恩大翻車！認家人與柯志恩熟識！」張永杰指出，該青鳥隨後心虛將帳號關閉，不過相關證據與內容已經截圖保存，青鳥的行徑果然師出同門，先射箭再畫靶，先抹黑造謠再關帳號裝沒事。而這件事也證明，確實有有心人士利用錯假訊息，對柯志恩進行抹黑攻擊，呼籲有心人士網路上惡意帶風向、造假言論，也是有法律責任的，請勿以身試法！