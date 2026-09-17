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▲江典祐曾奪下大鵬灣鐵人賽男子總冠軍，並在亞錦賽拿下第5名，助中華隊三鐵項目暌違8年重回亞運舞台。（圖／Saucony提供）

▲從游泳到鐵人三項，「Saucony新星」江典祐走出另一條路。（圖／Saucony提供）

▲江典祐(右起)、張綺文、潘昱婷和潘子易參加鐵人三項混合接力。（圖／Saucony提供）

2026愛知・名古屋亞運即將於19日正式開幕，22歲鐵人三項好手、「Saucony新星」江典祐也將迎來生涯目前最大舞台。當他在今年7月確認入選中華隊名單時，第一個反應是「像在做夢」。對江典祐而言，這張亞運門票不只代表個人突破，也象徵中華隊鐵人三項暌違8年再次站上亞運賽場，而這條路，最初其實是從他在游泳池裡遇到瓶頸開始。江典祐在國中與高中時期原本是體育班的純游泳選手，長年在水道內接受高強度反覆訓練。雖然具備角逐全中運的競技水準，但他逐漸發現自己難以在短距離衝刺中突破更高的成績門檻，「那時候會覺得，自己好像已經看到能力的極限在哪裡了。」生涯轉折出現在喜愛自行車運動的父親身上。平時跟著父親騎車的江典祐，在國中教練的鼓勵下報名了日月潭鐵人三項賽，沒想到第一次參賽就一舉拿下半程分齡組冠軍。原本在單一泳池內逐漸流失的自信心，在結合了不同運動項目的開放水域與公路上重新被喚醒，也讓他意識到自己長年積累的游泳水感與心肺耐力，在鐵人三項的競賽框架下反倒成了鮮明的優勢。考量發育與避免運動傷害，江典祐在高中階段每年僅被允許參加一場三鐵賽事，直到進入台北市立大學後，他才正式展開系統性的全面三鐵訓練。然而，轉項初期便遇上了嚴峻的疫情考驗。面對訓練場地與公有泳池全數關閉的困境，回到彰化老家的江典祐並未停止腳步，甚至借用鹿港朋友經營的餐廳內小型水池，將彈力繩牢牢固定在腰間進行原地阻力划水，藉此維持基本體能與水感。這段缺乏正式賽事的沉潛時光，反而給了他充足的空間完成身體素質的轉型。在2022年首次出戰亞洲錦標賽精英半程組時，江典祐在第一項游泳項目起水時，僅僅落後隊內資深前輩潘子易約5秒，這項實戰數據讓他第一次切實相信，自己具備站上亞洲高層級三鐵賽場競爭的實力。鐵人三項的本質絕非三種運動的簡單相加。從單純面對黑線的水道，轉換到開放水域的肢體碰撞、自行車主集團中高速過彎的走線與卡位判斷，再到完成高強度騎行後隨即啟動路跑的肌肉轉換，每一個細節都需要漫長時間的磨練。江典祐坦言，自己最著迷於三鐵的地方正是其不可預測性，「就像賽車比賽一樣，不到最後衝刺那一刻，沒有人能保證冠軍是誰。」隨著轉項步上軌道，江典祐的成績迎來快速爆發。在富邦金控LAVA TRI大鵬灣鐵人賽中，當時年僅20歲的他以1小時57分34秒的成績完賽，在現場超過2300名參賽選手中奪下男子組總冠軍，正式打響在國內三鐵界的知名度。隨後他持續與潘子易、張綺文、潘昱婷等主力國手征戰國際賽，去年在亞洲鐵人三項錦標賽中力拚拿下第5名，為中華隊掙得關鍵積分，最終成功幫助台灣鐵人三項在暌違8年後重新取得亞運參賽資格。在本屆名古屋亞運中，江典祐將與隊友攜手角逐鐵人三項男女混合接力項目。混合接力屬於極度講求無氧耐力與爆發力的短距離賽制，每位隊員必須連續完成超短距離的游泳、自行車與跑步後進行交棒。相較於標準距離個人賽，接力賽對進出轉換區的流暢度與攻防細節要求更為嚴苛，任何一個轉換失誤都可能造成不可逆的時間損失。作為陣中年紀最輕的選手，江典祐將心態調整得相當踏實。他表示，能夠與國內頂尖的前輩一同站在亞運起跑線上，本身就是極為難得的學習過程，目前的戰術目標就是把自己的棒次細節做好，維持穩定配速並在轉換區順暢交接，全力協助團隊順利完賽。