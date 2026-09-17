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台中市議會今(17)日進行市政總質詢，民進黨市議員何文海聚焦台中市垃圾處理問題，質疑市長盧秀燕任期即將屆滿，卻未能在8年內解決垃圾危機，不僅大里垃圾場堆積如山、文山焚化爐重建時程延宕，甚至將問題留給下一任市長。對此，盧秀燕未正面回應，環保局長吳盛忠則強調，絕不會爆發「垃圾大戰」。何文海指出，盧秀燕上任時曾宣稱要讓「開不了工的開工、完不了工的完工」，然而文山焚化爐更新案卻一再延宕、經費暴增，預計最快要到2030年才能正式營運。目前盧市長任期僅剩最後3個月，代表文山廠要等到「下下屆」市長任內才能運轉，這無疑是將責任甩鍋給接任者，造成未來數年的垃圾處理空窗期。何文海進一步質疑，市府過去8年未積極進行環境影響評估，直到今年委外處理才表示要做環評差異分析（環差），痛批若是當初決定重蓋時即著手處理，工程時程便能大幅提前。此外，針對市府對中捷藍線等重大建設的進度宣示，何文海也批評市府自己無法「如期如質」完成，卻要求下一任市長收尾。面對垃圾處理的潛在風險，何文海向盧秀燕發問，若下一任市長上任1至2年內爆發垃圾危機，盧秀燕是否願意承諾「下屆不參選總統」以示負責？他強調，不論未來是由何欣純或江啟臣接任市長，都必須面臨被盧市府隱藏8年的垃圾危機，若問題無法根治，這將成為盧秀燕邁向總統大位的最大絆腳石。盧秀燕在現場並未作答，環保局長則於備詢時強調市府已有規劃，承諾台中絕不會有垃圾大戰。何文海對此表示，盧市長與環保局長再過3個多月即將卸任，現階段的承諾未來恐怕難以兌現，也無法對市民真正負責。