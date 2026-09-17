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▲新光三越執行副總吳昕昌（圖左）；新光三越副董吳昕陽（圖右）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台北車站知名的黑白格地板也預計拆除，明年上半年啟動相關工程。（圖／取自國營臺灣鐵路股份有限公司﻿）

新光三越自7月25日正式入住台北車站商場，目前陸續動工改造，新光三越副董吳昕陽表示，進駐北車商場，是新光三越跨足樞紐經濟的第一步，未來除了既有大型商場外，也將更專注「樞紐經濟」，成為營運上重要一環。執行副總吳昕昌指出，北車將透過三階段改造，黑白格地板明年拆除，而街友群聚問題，官方也向社福團體請教、學習，相信只要公共服務做得好，商圈就會變好。新光三越執行副總吳昕昌指出，北車商場將透過三階段進行改造，整體投入金額約10億元。不過，由於台北車站商場設備較為老舊，目前許多工程只能先以修繕方式處理，「整建計畫書」也已提交台鐵，預計整體改造真正完工需要耗時2年8個月改造工程預計從今年第4季陸續展開，第一階段將以1樓大廳、廁所為主，並完成16個「服務盒」設置，提供動線指引、緊急安全資訊等公共服務；；第三階段則針對B1、2樓進行改造，期間仍會維持7成營運。吳昕昌也透露，目前新光三越北車商場的營運狀況「出乎預期」。不過，交通樞紐的經營模式與傳統百貨不同，消費模式呈現「客單價低、消費筆數高」的特色，與過去百貨經營模式相當不同，因此目前仍在逐漸適應營運節奏，未來招商也會將北車消費特性納入考量。吳昕昌表示，北車客群消費型態多元，有民眾買個便當就離開，也有人是來聚餐，因此現階段不是思考如何把客人留下來，而是需要進一步熟悉這個場域，了解北車客人的實際需求。會員經營方面，新光三越希望建立北車與新光三越之間的連結。吳昕昌透露，開放會員集點至今僅約1週，就已有1萬6000名既有會員到台北車站消費，後續也將持續觀察會員消費行為。至於外界關注的街友群聚問題，吳昕昌表示，街友相關管理主要屬於台鐵權責，新光三越無法決定街友的去留，不過業者已主動向2個基金會請教、學習，希望從公共服務著手改善北車環境，他表示，現階段將更著重公共服務，商場經營本身是新光三越原本就熟悉的領域，相信公共服務做得好，商圈環境就會變好。