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▲名古屋亞運主辦單位本次並未興建傳統選手村，而是將約2000名選手分配至港區的臨時「木造貨櫃屋」、郵輪以及周邊飯店。（圖／美聯社／達志影像）

▲名古屋亞運主辦單位本次並未興建傳統選手村，而是將約2000名選手分配至港區的臨時「木造貨櫃屋」、郵輪以及周邊飯店。（圖／美聯社／達志影像）

2026年愛知、名古屋亞運開幕在即，選手村的住宿安排卻引發軒然大波。由於本屆賽會打破傳統，未設立單一集中的選手村，導致韓國國家代表隊被迫「分宿」。部分幸運的選手得以入住豪華郵輪，但包含男子籃球隊在內的5個項目代表團，卻被分配到空間極度狹小的「貨櫃屋」。面對極度不友善的居住條件，根據韓國媒體《JUMPBALL》報導，韓國男籃最終決定搬離官方安排的亞運宿舍，韓國媒體對此也表示，這項決定終於解決了球員們面臨的嚴重住宿問題。根據韓國《週刊朝鮮》報導，本屆亞運參賽人數從原先預估的15000人暴增至約17000人，導致住宿需求大幅超出預期。大會組織委員會只能將參賽者分散安置於現有飯店、貨櫃屋與郵輪中。其中，作為大會選手村設施之一的義大利籍豪華郵輪「歌詩達賽琳娜號（Costa Serena）」已於15日停泊於名古屋港。該郵輪擁有約1500間客房，賽會期間將容納約4000人。韓國代表團中，包含射箭、桌球、柔道與體操等18個項目的選手，幸運地獲分配至郵輪住宿，並於16日起陸續入住。然而，幾家歡樂幾家愁。同樣披著國家隊戰袍，韓國男子籃球、柔術、自由車等5個項目的選手與教練團，卻被分配到條件簡陋的「貨櫃選手村」。報導指出，這批木造組裝的貨櫃屋住宿條件相當苛刻，一棟約21坪的空間內必須擠進高達6人。不僅3名選手要共用一間狹小的臥室，連廁所和淋浴間也全數是共用設施。這樣的空間規劃對於平均身高極高、體型壯碩的男子籃球員來說，簡直是一場災難，無論是睡眠空間還是生活便利性都大打折扣，引發外界強烈抨擊。據了解，這些住宿地點並非由各國代表團自行選擇，而是大會組織委員會考量參賽國家、人數規模以及距離比賽場館的交通動線後，直接單向分配並通知各國國家奧林匹克委員會（NOC）。隨著開幕日（19日）逼近，且剛好撞期日本的「白銀周」連續假期，大會在名古屋市區尋找替代飯店的進度十分緩慢。為避免糟糕的住宿環境影響球員體能恢復與場上表現，韓國男籃最終果斷決定搬離這處充滿爭議的貨櫃選手村，自行尋求更合適的住宿地點。