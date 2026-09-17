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軟體定義車輛 布建「AI智慧移動載具測試場域」

車輛研究測試中心（ARTC）自主研發智慧座艙監控系統「高抗遮蔽之AI駕駛視線追蹤技術」和「橫向主動安全系統」在《台灣創新技術博覽會》上隆重展出，提供智慧座艙實體互動體驗，這兩項技術成果已成功導入國內首輛 Level 3智駕電巴的應用，深度融合艙內感知，可精準判斷駕駛的專注力及系統的接管能力。車輛中心研發「高抗遮蔽之AI駕駛視線追蹤技術」作為自駕車艙內感知關鍵技術，系統採用輕量化多任務AI模型，可同步分析駕駛頭部姿態、注視方向及眼睛開閉狀態，推估注視落點與軌跡追蹤，掌握駕駛者的注意力與駕駛可用性，即使配戴口罩、墨鏡、頭巾，或處於低光源隧道、遇上晨昏強逆光等嚴苛環境，系統依然具備穩定辨識能力。此技術需求算力約10 TOPS 的AI邊緣運算裝置即時運作，可結合生物雷達，偵測呼吸、心跳等生理訊號，打造兼具行為與生理監測的智慧座艙系統，取得多國專利，順利導入台灣自駕電動巴士車廠，未來此方案將擴大應用於駕駛訓練模擬器與車輛研發前期的模擬情境試驗，以最新AI科技全面守護車輛安全。再者，車輛中心自主研發之「橫向主動安全系統」，具備緊急避開障礙（ ESF）、主動車道變換及最小風險管理（MRM）等關鍵功能，提升車輛面對複雜道路情境的自主應變能力。此技術整合國內自主開發影像、雷達及高算力平台，無須採用高成本的光達即可精準辨識，並符合UNECE 國際自駕法規趨勢，現已落地導入電動巴士，期帶動相關產值達30億元。車輛中心董事長王正健表示，車輛產業在「軟體定義車輛」（SDV）的趨勢下，未來競爭核心在於AI能力，車輛中心在經濟部科專計畫的支持下，解析需求並攜手產業前進迎向車電兆元產業。車輛中心布建「AI智慧移動載具測試場域」、擴增智慧車電關鍵能量的「次世代車電研測大樓」、以及「車電資安中心」，整合既有的14個實驗室群，可提供系統級開發測試、法規驗證、虛實整合及複合環境可靠度測試等服務，全方位支援產業對接國際車廠規範，協助產業在AI世代搶占兆元車電供應鏈新商機。