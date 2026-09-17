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隨著年底選舉將近，台北市長蔣萬安血緣之謎，再度引起討論，面對外界要求重新調查蔣孝嚴當年認領及改姓程序，行政院發言人李慧芝今（17）日表示，戶政事務都有相關制度，中央地方都會依法行政；內政部則稱，涉及戶籍事項後續變動，依戶籍法的規定，就是由本人或是利害關係人提出申請。信民協會創會理事長黃清龍日前發表《蔣家血緣未解之謎日記、郭禮伯回憶錄與DNA，揭開雙胞胎身世的終極真相》新書，指稱蔣經國在日記中直接否認章亞若所生雙胞胎與他有關；此外，前陸軍中將郭禮伯也在生命最後階段向兒子郭貽熹坦承，章孝嚴、章孝慈兄弟是他的孩子。郭貽熹同時也要求蔣萬安跟他驗DNA。對於蔣萬安血緣之謎及改姓爭議，李慧芝在院會後記者會上表示，戶政事務都有相關制度，中央、地方都會依法行政；內政部戶政司專委潘營忠則稱，戶政機關依法辦理各項戶籍登記事項，戶籍登記事項如果後續有相關變動，依《戶籍法》規定，應由本人或利害關係人提出申請。至於內政部是否會重啟調查？李慧芝重申，內政部已說明會依法行政；對於什麼是「依法行政」？潘營忠解釋，戶籍登記依《戶籍法》辦理，如涉及戶籍事項後續變動，依規定由本人或利害關係人提出申請，利害關係人則須依個案情況認定。媒體追問，郭貽熹是否可擔任利害關係人？潘營忠強調，利害關係人要回到個案來做認定判斷，若後續個案有相關處理程序，就是由個案受理機關做處理。