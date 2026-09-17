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由謝震武律師主持的《震震有詞》，最新一集以中國女星景甜與幣圈富豪孫宇晨的跨國官司為主題，話題引發熱議；其中孫宇晨在爆料中扯出「劇組夫妻」的說法，暗指演員早拍戲晚約砲的複雜人際關係。資深媒體人許聖梅在節目中透露，中國劇組搶「番位」風氣盛行，女主角往往非靠演技上位，而是開拍前必須在飯店房間接受監製、製片、導演至男主角的輪番「試車」，潛規則早已是圈內公開的秘密。孫宇晨、景甜的感情糾紛引發外界吃瓜，孫宇晨更扯出娛樂圈「劇組夫妻」的說法，指許多演員在拍戲期間晚上發展親密關係、白天爭奪番位排名，殺青後便當作什麼都沒發生過。對此，許聖梅也在節目中分享，中國劇組搶「番位」風氣盛行，演員白天搶排名，晚上為培養感情打得火熱，拍完戲後便一拍兩散。她引述經紀人好友的說法：「早期若大型電影由多位大牌男星環繞、出現『萬綠叢中一點紅』，該女角往往非靠演技上位，而是開拍前必須在飯店房間接受監製、製片、導演至男主角的輪番試車。」潛規則早已是圈內公開的秘密。許聖梅加碼爆料，曾有一名40歲富婆出資拍攝50集短劇並親自飾演王妃，指定23歲鮮肉男星演出王爺，甚至硬生生安排了60場吻戲「走兩步就親一下」。豈料作品遭審查修剪、吻戲無法完整播出，富婆竟憤而拒付尾款，逼得劇組爆料反擊，該名男星事後受訪也無奈發聲，痛批拍戲歸拍戲，「真的不要猛往別人嘴裡伸舌頭輸送口水」，揭開演藝圈金錢與欲望交織的荒謬內幕。本集內容將於今（17）日晚間10點在高點綜合台44頻道《震震有詞》及