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▲2026高雄農漁好市集展售現場湧入逛街人潮，各式高雄農村特色商品吸引民眾駐足選購。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲高雄農村好物從山區、平原到沿海一次齊聚，涵蓋特色農產、農產加工品及漁產等多元品項，吸引民眾駐足選購。（圖／記者陳美嘉翻攝）

高雄農村好物進軍百貨通路！高市府農業局持續推廣在地優質農漁產品及農村社區特色品牌，自即日起至9月20日止，在漢神巨蛋購物廣場B1 EVENT區舉辦「2026高雄農漁好市集」，本次活動集結高雄各農村社區及在地優質業者，將山、海、田野孕育出的特色好物一次帶進百貨商圈。活動登場首週末即吸引大量市民與都會家庭駐足選購，現場試吃、洽詢與採買。此次展出陣容兼具在地代表性與多元樣貌，邀集新港社區、新發社區、赤崁社區、古亭社區、南勝社區、糖廠社區等高雄農村社區，並攜手志斌豆瓣醬、品芯食品、亞耕酒業、純新Milk17等知名在地業者共同參與，現場展售品項涵蓋生鮮農漁加工、特色釀造及文創伴手禮，不僅縮短「產地到餐桌」的距離，更讓都會消費者在日常生活採購中，深度認識每一道風味背後深刻的社區風土與職人故事。為帶動展期買氣並實質回饋消費者，活動更推出「滿三千送三百」消費回饋，凡單筆消費滿新台幣3,000元即贈送300元商品折價券。高市府農業局表示，高雄從山區、平原到沿海擁有多元的農漁產業與農村特色，每項產品背後不只是農民與社區長期累積的成果，也蘊含在地風土、產業技藝及地方生活文化底蘊。藉由進駐指標型都會百貨通路，打破以往農漁產銷售的地域限制，不僅有助提升在地自主品牌能見度，讓消費者縮短走進產地距離，輕鬆接觸、品嚐並選購高雄農漁好物，進一步建立對在地品牌的認識與支持。農業局局長姚志旺表示，從展場現場民眾踴躍選購、熱絡試吃與主動洽詢的互動反饋，印證高雄農村產品逐步從「地方特產」走向具有品牌力與市場競爭力的特色商品。未來農業局將持續整合市集展售、通路媒合、品牌行銷及農村旅遊等多元方式，協助農村社區拓展消費市場，讓農村產業與城市消費生活產生更多連結，進一步帶動農村產業發展與地方經濟活力。