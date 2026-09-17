我是廣告 請繼續往下閱讀

前鎮漁港整建議題近期再度成為討論焦點，包括藍營質疑預算從「3000萬元變81億元」，船員會館住宿率也引發兩派說法。臉書粉專「農藝女孩看世界」發文指出，前鎮漁港應該被監督，但不該被抹黑，強調監督不能建立在錯置的數字與片面的印象，並以日本船員視角呼籲「不要讓政治口水，淹沒了台灣遠洋漁業真正需要的升級」。臉書粉專「農藝女孩看世界」表示，公共建設當然要接受監督，但監督不能建立在錯置的數字與片面的印象上，如同高雄市前鎮區明孝里長林浤澤所言，前鎮漁港可以監督，但不要抹煞產業；可以批評，但不要扭曲事實；可以要求更好，但不要把漁民與地方未來當成政治攻防籌碼。至於藍營質疑預算「3000萬元變81億元」，「農藝女孩看世界」直言，這其實是把兩種不同性質的經費混在一起，高雄區漁會與5個遠洋漁業團體都已公開說明，3000萬元主要是舊有設施維護與例行疏浚經費，81億元則是整體港區改建計畫，「前者像是老房子的日常修繕，後者則是整棟建築的結構更新、管線重整與功能升級，兩者不能直接相比」。農業部漁業署也說，原先3000多萬元是維持漁港基本運作與例行泊地疏浚使用；後續則是整體更新前鎮漁港環境，打造國際級遠洋漁港與新型魚市場，並改善漁民及外籍船員生活場域與休息空間，「這不是一筆經費突然膨脹，而是建設目標從例行維護提升到整體改造」。「農藝女孩看世界」強調，尤其船員會館，它的功能不只是住宿，還包括淋浴、休憩、Wi-Fi、宗教祈禱空間，以及颱風、火災、海難等突發事件後的緊急安置，若只用「每天幾個人住宿」就形容成蚊子館，是把船員福利中心誤認成商務旅館。不過，「農藝女孩看世界」也說，有人批評船員會館原本每晚800元到1380元，外籍漁工負擔不起，這個批評有道理、也應該修正，高雄市政府與農業部漁業署目前已協調，外籍漁工入住前鎮漁港船員會館只需支付每晚200元，其餘費用由漁業署與高雄市政府補助，讓外籍漁工真正住得起。「農藝女孩看世界」並以日本為例指出，日本船員保險制度下，被保險人與被扶養者使用船員保險保養所或替代住宿設施時，可享每人每晚3000日圓住宿補助（約630元台幣），同樣透過制度補助船員住宿。值得一提的是，「農藝女孩看世界」指出，日本船員保險制度並非只照顧日本人，依日本年金機構說明，只要外籍漁工符合日本船員法上的船員身分，並在適用船舶工作，原則上也納入保障，這點也值得台灣參考。「農藝女孩看世界」點出，前鎮漁港船員會館現在每晚200元，若與日本每晚3000日圓、約630元台幣的住宿補助相比，台灣這個價格並不算貴，反而是明顯偏福利性質。「農藝女孩看世界」重申，前鎮漁港應該被監督，但不該被抹黑，81億元該怎麼花，必須透明；工程品質如何，必須檢驗；營運成效如何，也要持續追蹤，但不能把例行維修的3000萬元，硬說成整體改建的起點；不能把尚未正式啟用的運銷中心，說成已經營運失敗；也不能把船員會館的住宿率，當成否定外籍船員照顧的理由，台灣有世界級的遠洋船隊，就需要一座能與世界接軌的現代化漁港，「不要讓政治口水，淹沒了台灣遠洋漁業真正需要的升級」。