我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨參選人沈伯洋「洋流」巨浪席捲台北市，日前他更罕見突破同溫層，登上「綜藝教父」王偉忠節目專訪，面對政策問題與犀利追問，雙方互動頻繁，節目播出後迅速引發討論，至今更創下235萬觀看次數的好成績。對此，成功大學電機系教授李忠憲分析，這場訪談真正值得關注的是，沈伯洋帶來的同溫層裂縫，更透露藍色選民心聲：「如果是藍的就好了。」「為什麼不是藍的？如果是藍的就好了。」李忠憲透露，這是部分藍色選民看完節目後感慨，面對沈伯洋的口才、反應都很好，能讓一個原本不認識他的藍營支持者，只看一次訪問就產生這樣的感受，還有一個很重要的東西就是「學經歷」，沈伯洋從建國中學、台大法律系、公費留學，再到美國取得兩個學位，這整套履歷在某些人的政治想像裡，很容易和傳統「菁英」形象連結。李忠憲指出，「如果是藍的就好」這句話值得玩味，沈伯洋的條件一個一個疊起來，碰巧符合某些傳統選民心中對「優秀人才」的想像，問題卻來了：「他的政治顏色跟自己想的不一樣。」大家常常以為自己是先認識一個人，然後根據他的能力、經歷與主張，決定要不要支持；但很多時候順序可能恰好相反，先看見顏色，再決定用什麼眼光去理解這個人。李忠憲反而覺得，這句話真正有意思的不是「藍」，也不是「綠」，而是那個「如果」。因為一旦開始說「如果」的時候，就表示眼前這個真實的人，已經和自己腦袋裡原本的分類對不上了。