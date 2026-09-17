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豪雨致部分農產受損 蔬果、毛豬節前供應增

中秋節將至，烤肉是國人必不可少的；而所需農節產品包括文旦柚、茭白筍、玉米、豬肉、秋刀魚、白蝦、文蛤等需求將增加，但8月下旬因中南部連日豪雨，導致部分產區農產品受損，導致市場供應量減少、價格波動；以毛豬為例，近期高溫多溼，需求增加推升價格。農業部也盤點相關供應情況。農業部提到，近期因8月下旬中南部連日豪大雨，導致部分產區農產品受損，市場供應量減少、價格波動，但北部葉菜產區及高冷地甘藍影響輕微，整體蔬菜仍可維持正常供應。而毛豬因近期高溫多溼，需求增加推升價格，農業部說明，將持續關注供銷情勢，並協調大宗供銷系統於節前1週增加供應，以滿足國人過節消費需求。農業部說，已盤點各項應節農產品節前供給並加強調配，預估中秋節前5天台北市場由平日1200公噸／日，提高至1630公噸/日，各項應節蔬菜如玉米、茭白筍及甜椒等可穩定供應消費需求。水果則預估節前5天台北市場由平日502公噸／日提高至節前650公噸/日，文旦柚、寶島甘露梨及紅龍果等應節水果正值產期，可充分供應滿足應節需求。毛豬供應部分，農業部說明，持續協調供應單位配合調配增供，中秋節前1週毛豬供應量由平日11萬頭／週增至12.2萬頭／週。白肉雞整體產銷穩定，供應無虞。烤肉常見的水產類，農業部表示，將輔導漁會、魚市場加強調配，中秋節前5天消費地魚市場每日交易量預計由平日290公噸／日調至300-320公噸／日(+10％)。為穩定農產品價格，充裕供應中秋節所需，農業部說明，行政院特別指示密切注意各項應節產品市場供需及交易情形，加強落實各項調配供應措施。