運動部近期推動全民運動政策，除了「揮汗有禮」加碼活動，「國民體適能推廣計畫」同樣引起討論。有網友實測發現，完成運動中心體適能檢測後，竟可獲得8堂免費皮拉提斯課程，貼文一出立即引起熱議。《NOWNEWS今日新聞》整理了「國民體適能推廣計畫」參加條件、測驗方式以及地點等，提供給民眾一次看。
「國民體適能推廣中心計畫」是什麼？
運動部表示，「國民體適能推廣中心計畫」是以縣市為核心，布建穩定的運動服務據點，整合科技檢測、個人化運動建議及運動課程，逐步建立「檢測—建議—運動」的循環，讓規律運動更容易融入日常生活，擴大體適能推廣的深度與廣度。
完成檢測後，計畫會依結果提供個人化運動建議，並引導23至64歲民眾透過「i運動資訊平台」，報名國民體適能推廣中心開設的對應強度課程，包括基礎班、進階班，讓檢測結果能與場館課程及在地運動資源相互銜接。
課程也會把運動建議納入課程前後的追蹤及回饋機制，並透過前、後測結果檢視執行成效，希望進一步提升民眾參與規律運動的意願與持續性。
此外，每系列課程為期8周，每周至少1堂，每堂課至少50分鐘，內容包含心肺、肌力及綜合適能課程各一系列；同一適能課程須規劃兩種強度區間，分為基礎班、進階班，供民眾依照前測結果選擇適合的課程。凡屬本計畫開設的運動健身課程，均不得向參與民眾收費。
「國民體適能推廣中心計畫」參加條件
運動部開放年滿23歲至未滿65歲的國民參加，民眾可前往全台各地的國民體適能推廣中心接受免費檢測。完成檢測後，還能依照各中心提供的規劃，選擇適合自己的優惠運動課程。
由於各個運動中心提供的優惠運動課程不太一樣，像是有網友分享獲得免費8堂皮拉提斯課程，也有人報名免費燃脂飛輪課，還有健身、泳池體驗券等，建議大家可以先到各運動中心官網或是致電查詢。
「國民體適能推廣中心計畫」怎麼測驗
🟡「一般檢測」：
「23-65歲」包含BMI、三分鐘登階、仰臥捲腹及坐姿體前彎等項目。
「65歲以上」包含BMI、開眼單足立、椅子坐立、肱二頭肌手臂屈舉、原地抬膝踏步、椅子坐姿體前彎、抓背測驗及椅子坐立繞物等項目。
🟡「科技檢測」：
利用科技體適能檢測器材，進行BIA身體組成分析，了解肌肉量、體脂率等數據，同時檢測肌力適能、心肺適能及柔軟度等項目。
「國民體適能推廣中心計畫」場次時間、地點
體適能檢測場次查詢：
https://isports.sa.gov.tw/apps/TIS/PFM03/PFM0310Q_01V1.aspx?MENU_PRG_CD=2&ITEM_PRG_CD=1
全台推廣中心營運時間
◼︎台北市「中正運動中心」：週一至週五08:00-11:00、14:00-17:00、18:00-21:00
◼︎台北市「信義運動中心」：週一、二、四、五、六10:00~14:00、16:00~20:00
◼︎台北市「松山運動中心」：週二至週六8:00-12:00、14:00-18:00
◼︎新北市「三峽國民運動中心」：週一至週五9:00-18:00
◼︎新北市「淡水國民運動中心」：週二至週六11:00-20:00
◼︎新北市「泰山國民運動中心」：週三至週日11:00-20:00（中間無休息）
◼︎桃園市「楊梅體育園區」：週二至週六10:00-12:00、13:00-19:00
◼︎桃園市「平鎮國民運動中心」：週一至週五08:00-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00
◼︎新竹市「竹光國民運動中心」：週三至週日10:00-18:00
◼︎台中市「長春國民運動中心」：週二、週四至週日11:00-20:00
◼︎台中市「豐原國民暨兒童運動中心」：週一至週五9:00-18:00
◼︎台中市「弘光科技大學」：週一至週六（9/1-11/15）13:00-21:00
◼︎彰化縣「彰北國民運動中心」：週二至週六11:00-20:00
◼︎雲林縣「雲林國民運動中心」：週一至週五9:00-12:00、14:00-17:00、18:00-20:00
◼︎嘉義縣「國立中正大學」：週一至週五8:00~17:00
◼︎嘉義縣「南華大學」：9/7 起週一、週五13:00-17:00、17:00-21:00週三、週四08:00-12:00週二、週六、週日08:00-12:00、13:00-17:00、17:00-21:00
◼︎高雄市「鳳山國民運動中心」：週二至週六 10:00-19:00
◼︎高雄市「岡山國民運動中心」：週二至週六10:00-14:00、15:00-19:00
◼︎高雄市「高雄醫學大學運動醫學系」：週一、二、四、五09:00-13:30、15:30-19:00週三 09:00-10:00、12:00-13:00、15:30-19:00週六 預約及課程期間開放
◼︎屏東縣「國立屏東大學」：週二至週六 08:00-12:00、13:30-17:30
◼︎台東縣「台東大學」：週一至週五 8:30-12:30、13:00-17:00
◼︎宜蘭縣「宜蘭國民運動中心」：
第一週 (9/1 - 9/6)
8/31 (一)：05:50 - 14:20
9/2 (三)：11:30 - 20:30
9/3 (四)：9:00 - 18:00
9/5 (六)：05:50 - 14:20
9/6 (日)：05:50 - 14:20
第二週 (9/7 - 9/13)
9/7 (一)：05:50 - 14:20
9/8 (二) - 9/10 (四)：11:30 - 20:30
9/11 (五)：09:00 - 18:00
第三週 (9/14 - 9/20)
9/16 (三) - 9/17 (四)：11:30 - 20:30
9/18 (五)：09:00 - 18:00
9/19 (六) - 9/20 (日)：05:50 - 14:20
第四週 (9/21 - 9/27)
9/21 (一) - 9/22 (二)：11:30 - 20:30
9/23 (三)：09:00 - 18:00
9/26 (六) - 9/27 (日)：05:50 - 14:20
第五週 (9/28 - 9/30)
9/28 (一)、9/30 (三)：11:30 - 20:30
9/29 (二)：09:00 - 18:00
10月每週一~週五
11:30-18:00、19:00-20:30
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運動部表示，「國民體適能推廣中心計畫」是以縣市為核心，布建穩定的運動服務據點，整合科技檢測、個人化運動建議及運動課程，逐步建立「檢測—建議—運動」的循環，讓規律運動更容易融入日常生活，擴大體適能推廣的深度與廣度。
完成檢測後，計畫會依結果提供個人化運動建議，並引導23至64歲民眾透過「i運動資訊平台」，報名國民體適能推廣中心開設的對應強度課程，包括基礎班、進階班，讓檢測結果能與場館課程及在地運動資源相互銜接。
此外，每系列課程為期8周，每周至少1堂，每堂課至少50分鐘，內容包含心肺、肌力及綜合適能課程各一系列；同一適能課程須規劃兩種強度區間，分為基礎班、進階班，供民眾依照前測結果選擇適合的課程。凡屬本計畫開設的運動健身課程，均不得向參與民眾收費。
「國民體適能推廣中心計畫」參加條件
運動部開放年滿23歲至未滿65歲的國民參加，民眾可前往全台各地的國民體適能推廣中心接受免費檢測。完成檢測後，還能依照各中心提供的規劃，選擇適合自己的優惠運動課程。
由於各個運動中心提供的優惠運動課程不太一樣，像是有網友分享獲得免費8堂皮拉提斯課程，也有人報名免費燃脂飛輪課，還有健身、泳池體驗券等，建議大家可以先到各運動中心官網或是致電查詢。
「國民體適能推廣中心計畫」怎麼測驗
🟡「一般檢測」：
「23-65歲」包含BMI、三分鐘登階、仰臥捲腹及坐姿體前彎等項目。
「65歲以上」包含BMI、開眼單足立、椅子坐立、肱二頭肌手臂屈舉、原地抬膝踏步、椅子坐姿體前彎、抓背測驗及椅子坐立繞物等項目。
🟡「科技檢測」：
利用科技體適能檢測器材，進行BIA身體組成分析，了解肌肉量、體脂率等數據，同時檢測肌力適能、心肺適能及柔軟度等項目。
「國民體適能推廣中心計畫」場次時間、地點
體適能檢測場次查詢：
https://isports.sa.gov.tw/apps/TIS/PFM03/PFM0310Q_01V1.aspx?MENU_PRG_CD=2&ITEM_PRG_CD=1
全台推廣中心營運時間
◼︎台北市「中正運動中心」：週一至週五08:00-11:00、14:00-17:00、18:00-21:00
◼︎台北市「信義運動中心」：週一、二、四、五、六10:00~14:00、16:00~20:00
◼︎台北市「松山運動中心」：週二至週六8:00-12:00、14:00-18:00
◼︎新北市「三峽國民運動中心」：週一至週五9:00-18:00
◼︎新北市「淡水國民運動中心」：週二至週六11:00-20:00
◼︎新北市「泰山國民運動中心」：週三至週日11:00-20:00（中間無休息）
◼︎桃園市「楊梅體育園區」：週二至週六10:00-12:00、13:00-19:00
◼︎桃園市「平鎮國民運動中心」：週一至週五08:00-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00
◼︎新竹市「竹光國民運動中心」：週三至週日10:00-18:00
◼︎台中市「長春國民運動中心」：週二、週四至週日11:00-20:00
◼︎台中市「豐原國民暨兒童運動中心」：週一至週五9:00-18:00
◼︎台中市「弘光科技大學」：週一至週六（9/1-11/15）13:00-21:00
◼︎彰化縣「彰北國民運動中心」：週二至週六11:00-20:00
◼︎雲林縣「雲林國民運動中心」：週一至週五9:00-12:00、14:00-17:00、18:00-20:00
◼︎嘉義縣「國立中正大學」：週一至週五8:00~17:00
◼︎嘉義縣「南華大學」：9/7 起週一、週五13:00-17:00、17:00-21:00週三、週四08:00-12:00週二、週六、週日08:00-12:00、13:00-17:00、17:00-21:00
◼︎高雄市「鳳山國民運動中心」：週二至週六 10:00-19:00
◼︎高雄市「岡山國民運動中心」：週二至週六10:00-14:00、15:00-19:00
◼︎高雄市「高雄醫學大學運動醫學系」：週一、二、四、五09:00-13:30、15:30-19:00週三 09:00-10:00、12:00-13:00、15:30-19:00週六 預約及課程期間開放
◼︎屏東縣「國立屏東大學」：週二至週六 08:00-12:00、13:30-17:30
◼︎台東縣「台東大學」：週一至週五 8:30-12:30、13:00-17:00
◼︎宜蘭縣「宜蘭國民運動中心」：
第一週 (9/1 - 9/6)
8/31 (一)：05:50 - 14:20
9/2 (三)：11:30 - 20:30
9/3 (四)：9:00 - 18:00
9/5 (六)：05:50 - 14:20
9/6 (日)：05:50 - 14:20
第二週 (9/7 - 9/13)
9/7 (一)：05:50 - 14:20
9/8 (二) - 9/10 (四)：11:30 - 20:30
9/11 (五)：09:00 - 18:00
第三週 (9/14 - 9/20)
9/16 (三) - 9/17 (四)：11:30 - 20:30
9/18 (五)：09:00 - 18:00
9/19 (六) - 9/20 (日)：05:50 - 14:20
第四週 (9/21 - 9/27)
9/21 (一) - 9/22 (二)：11:30 - 20:30
9/23 (三)：09:00 - 18:00
9/26 (六) - 9/27 (日)：05:50 - 14:20
第五週 (9/28 - 9/30)
9/28 (一)、9/30 (三)：11:30 - 20:30
9/29 (二)：09:00 - 18:00
10月每週一~週五
11:30-18:00、19:00-20:30