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▲iPhone Duo（圖／截自新華社）

蘋果今年終於正式推出首款摺疊手機iPhone Duo，雖然比起Android陣營晚了好幾年才跟上腳步，但翻開蘋果過去申請的專利文件才發現，這款摺疊機的技術研發時間，恐怕長達整整15年之久，而且首份關鍵專利的發明人之一，竟然就是現任執行長John Ternus本人，讓不少果粉直呼太驚人。根據知名爆料客Ice Universe近日分享的iPhone Duo開發時間軸，蘋果早在2011年9月30日，就已經以「柔性電子設備」為名申請專利，而共同發明人之一，正是如今執掌蘋果的John Ternus。到了2013年4月4日，蘋果進一步提出關於柔性螢幕、可彎曲機殼以及摺疊機構的專利構想，這項專利隨後也在2015年正式獲得核准，等於蘋果早在10多年前，就已經悄悄佈局摺疊手機這條路線。儘管果粉直到2026年才終於等到iPhone Duo正式問世，但在漫長的等待期間，蘋果其實一刻也沒閒著，陸續申請了多項核心技術專利，範圍甚至涵蓋鉸鏈機構與具備自我修復能力的螢幕技術，足見蘋果對產品從研發到商用化的過程,態度相當嚴謹。相較於Android陣營向來樂於擁抱創新、勇於激進嘗試,蘋果在硬體策略上一直以保守聞名,慣用的招數是先讓競爭對手替市場探路,等到供應鏈零組件與相關技術完全成熟之後,才選擇一舉切入市場,搶收最後的甜蜜果實。這套「後發制人」的策略，在iPhone Duo身上展現得淋漓盡致。除了要確保鉸鏈與螢幕面板足夠耐用之外，蘋果更同步進行了iOS系統的深度最佳化,務求軟體與硬體都達到令人滿意的成熟度,才願意正式推出產品上市。這樣的完整度也讓不少網友忍不住大讚，iPhone Duo才更像是一款真正意義上的摺疊手機「完成體」，而非急就章的試水產品。《彭博社》知名記者Mark Gurman也曾在報導中透露，蘋果其實早在2016年就已經著手規劃摺疊iPhone的相關計畫，但真正讓整個研發腳步大幅加速的關鍵轉捩點,發生在2020年。當時仍在任的執行長庫克，某次造訪中國市場時受到強烈震撼，親眼目睹當地摺疊手機市場百花齊放的盛況後，回國隨即督促硬體團隊加速推進摺疊iPhone專案，也因此被外界視為這款產品能夠問世的核心推手之一，堪稱是這場長達15年馬拉松式研發的最後臨門一腳。