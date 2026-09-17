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中國海外異議人士稱習近平返國中風住院 被標註為與事實不符

網路瘋傳多位國際領袖在印度病倒 印度外交部駁斥

中國國家主席習近平近日訪問印度，出席在新德里舉行的金磚國家（BRICS）峰會，之後社群網路瘋傳習近平身體出問題，在峰會期間暈倒，返抵北京後被送往301醫院。然而，上述說法完全缺乏實際證據，印度外交部也出面闢謠，目前官方有確認在金磚峰會期間身體不適的，其實是南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。綜合印度媒體報導，12日峰會開幕期間，印度總理莫迪（Narendra Modi）致詞時，兩度轉向坐在一旁的習近平及其翻譯人員，詢問「還好嗎？」（Is it okay？）引發外界對於習近平身體有恙的猜測，之後習近平又缺席晚宴，讓外界更加關注。不過，當時就有報導指出有與會人士透露，莫迪詢問的其實是習近平的翻譯設備，並非他的身體狀況。之後，中國海外異議人士謝萬軍在X上發文，爆料說習近平在金磚國家峰會期間暈倒，返抵北京後被送往301醫院，稱習近平的病是「嚴重缺血性中風」，還說由於習近平病倒，中國各軍區司令部和集團軍皆已進入高度戒備狀態。然而，謝萬軍的說法沒有任何證據，目前X已經將其發文標註為與事實不符。習近平雖然缺席了金塊國家峰會開幕晚宴，但是隔天有照常出席會議與相關活動，顯然也與謝萬軍所說習近平在峰會期間暈倒的說法有所出入。除了習近平之外，社群網路上還有另一則謠言在蔓延，有網友聲稱許多前往印度參與金塊國家峰會的領導人都在印度病倒，對此，印度外交部（MEA）旗下事實查核帳號，也直接駁斥相關說法為假訊息。雖然印度外交部主要駁斥的是「多位國家領袖在印度病倒」的說法，但其中也包括習近平。目前有官方證實在金塊國家峰會期間身體不適的，是南非總統拉瑪佛沙，他在返回南非後由於健康狀況不佳，遵照醫囑休養，並預告將會缺席一段時間的公開活動，但南非當局並未說明拉瑪佛沙的具體病情，也未說明拉瑪佛沙的健康問題是否與他的印度行有關。