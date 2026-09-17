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一連四天賽事加碼活動 有機會獲得咔滋脆皮手槍腿套餐

▲德克士與味全龍聯名品牌日局間「一口就炸cam」上大螢幕的球迷可兌換咔滋脆皮手槍腿套餐一份，9月17日起接續4場天母主場賽事加碼舉辦。（圖／德克士炸雞提供）

全門市推優惠套餐 現省119元

▲全台德克士門市（除球場店及特殊場域門市外）開賣「奔龍而上應援餐」，雙人套餐特價319元，現省119元。（圖／德克士炸雞提供）

肯德基也有兩大優惠 最優4.6折

▲9月18日至10月5日期間，「應援澎派桶」含8塊咔啦脆雞及6顆原味蛋撻，優惠價399元。（圖／肯德基提供）

德克士炸雞首度跨界聯名職棒味全龍，昨（16）日前進天母棒球場舉辦品牌日活動，現場不僅安排超巨大手槍腿氣球與Dragon Beauties新光人壽小龍女「手槍腿接力賽」嗨翻全場，更招待「千人免費吃雞」。德克士更宣布，今（17）日起接續四場賽事加碼舉辦「一口就炸cam」送套餐；全台德克士門市（除球場店及特殊場域門市外），亦同步開賣「奔龍而上應援餐」，雙人套餐特價319元（現省119元）。中職進入爭搶季後賽門票的白熱化階段，味全龍以上半季冠軍、全年暫居第一的強勢戰績率先取得季後賽資格、劍指台灣大賽！而德克士此次與味全龍聯名，將超人氣招牌「咔滋脆皮手槍腿」以霸氣L型大雞腿現身在球場，完全吸引目光，更在大螢幕上直接放送「千人吃雞」優惠抽獎，招待千位球迷免費品嚐「咔滋脆皮炸雞」。德克士更宣布推出「一口就炸cam」活動，將在9月17、18、26、27日天母主場賽事加碼繼續舉辦，幸運上到大螢幕的球迷就可兌換咔滋脆皮手槍腿套餐一份（含咔滋薯霸中份、小農鮮萃檸檬綠茶）。中職即將進入熱血季後賽，德克士炸雞與龍迷們齊心力挺狂龍軍奪下最高榮耀，呼應味全龍年度口號推出「奔龍而上應援餐」，包括咔滋脆皮炸雞2塊、BBQ烤翅2份、咔滋洋蔥圈2份與冰紅茶(M)2杯，雙人份豐盛餐點只要319元、現省119元！「奔龍而上應援餐」在全台德克士門市（除球場店及特殊場域門市外）都點得到，讓各地的熱血球迷都能大口感受「一口就炸」美味，同時見證狂龍軍「狂轟猛炸」奪下勝利。肯德基也宣布推出兩大限時優惠，適合多人分享的「應援澎湃桶」有8塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻，4.6折後是399元，若以整盒蛋撻6入就要257元來算，等於每塊炸雞平均只要18元。人氣商品「香草紙包雞」也重磅推出套餐買1送1，義式香草紙包雞搭配雞汁風味飯平均90元，好康活動自9月18日至10月5日限時18天。