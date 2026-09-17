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2026愛知・名古屋亞運女足小組賽今（17）日進行第2輪，中華隊迎戰泰國，靠著田中麻帆第77分鐘在禁區外破門，終場以1：0擊敗泰國，收下小組賽2連勝、累積6分。中華女足雖然還未直接晉級8強，但只要稍晚同組日本對越南保持不敗，就能提前鎖定E組前2名，正式取得8強門票。中華隊首戰2：1擊敗越南後，本場只要再拿下3分，就能把晉級主動權牢牢掌握在手中。不過面對泰國，上半場戰況並沒有想像中輕鬆。雙方控球率各為50%，中華隊完成5次射門、2次射正；泰國則有4次射門，而且4次全部射正。中華隊在定位球方面稍占優勢，上半場取得3次角球，泰國則沒有任何角球，可惜未能把機會轉化成進球。中華隊上半場最明顯的亮點來自田中麻帆，她在中場多次完成轉移與推進，替球隊創造進攻起點。不過相較首戰面對越南，中華隊本場前場高壓逼搶的連續性較差，傳接過程也偶爾出現較輕易掉球的情況，整體進攻節奏沒有完全打開。下半場雙方易邊再戰。第64分鐘，廖婕甯在禁區內獲得起腳機會，但射門正中泰國門將正前方，被對方直接擋下，錯失率先取得進球的良機。僅僅2分鐘後，泰國也立即還以顏色，第66分鐘透過吊中製造頭槌攻門，球最後擊中側網，中華隊逃過一劫。比賽真正的突破出現在第77分鐘。田中麻帆在禁區外約18碼位置起腳射門，成功攻破泰國球門，幫助中華隊取得1：0領先，田中麻帆此役從上半場開始就持續調整射門角度與出腳時機，除了負責中場組織，也不斷嘗試從禁區外製造威脅，最終在比賽後段用一腳關鍵遠射打破僵局。這顆進球也成為全場唯一進球，中華隊最終守住1：0勝果，收下小組賽2連勝。此戰中華隊順利擊敗泰國，小組賽前2戰將累積6分，不過目前仍不能直接宣布晉級。按照E組積分情勢，只要稍晚日本對越南之戰保持不敗，中華隊就能提前確定排名小組前2，拿下8強門票；若越南爆冷擊敗日本，則中華隊、日本、越南仍可能在最後一輪形成3隊同為6分的局面，晉級名次必須等到末輪才能確定。