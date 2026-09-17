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▲新光三越積極拓展「樞紐經濟」，7月25日正式接手台北車站商場，預計投入10億元改造台北車站。（示意圖／新光三越提供）

新光三越積極拓展「樞紐經濟」，7月25日正式接手台北車站商場後，新光三越副董事長吳昕陽表示，樞紐經濟將成為營運上重要一環，而隨著台中店回歸、台南小北門店開幕，今年1至8月營收較去年同期成長30％，他也對全年營收表現抱持信心，2026年營收目標要突破千億元。新光三越展店佈局瞄準「樞紐經濟」，吳昕陽表示，台北車站商場只是第一步，未來會逐漸擴大這塊的範疇，讓樞紐經濟成為營運上的重要一環。而百貨業競爭白熱化，吳昕陽提到，今年百貨業新增約6間商場，整體營業面積持續擴大，若新商場能帶動人潮，商圈就能一路延伸至既有百貨，大家也能一起受惠。與其視為彼此搶客，不如共同把市場做大，新商場若能吸引更多人潮、擴大商圈，對周邊業者都有正面效應。吳昕陽也認為，百貨改裝已經不能只看商場是否老舊，現在年輕消費者除了購物，也需要能夠停留、社交的「第三空間」，因此百貨業者需要花更多時間研究消費者的生活型態與需求。吳昕陽說，今年新光三越以「穩健致遠」為營運方向，上半年全台進行530個品牌改裝、替換，其中台中店改裝最多，占150櫃。1至8月整體營收較去年同期成長30%，主要受惠於台中店回歸、台南小北門店開幕，目前台中店業績已恢復至2024年的95%。現階段新光三越雖沒有明確的展店計畫，但一直都有持續規劃。隨著台南小北門店開幕、台中店回歸，