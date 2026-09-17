我是廣告 請繼續往下閱讀

許淑華、謝龍介跨縣市合體 黃尤美喊全力挺張嘉郡

拋「六大市政升級」 生育津貼3萬、敬老金最高1.2萬

推智慧停車、雲林溪夜光景點 續爭取鐵路高架化

「一起為國民黨加油！」國民黨斗六市長候選人黃尤美今（17）日發布最新影片，找來南投縣長許淑華、台南市長候選人謝龍介跨縣市合體，不僅互相為選情加油，也將話題拉回雲林，力挺雲林縣長候選人張嘉郡。黃尤美並響應張嘉郡提出的「WOW雲林更好」，喊話未來若能縣、市合作，要讓斗六建設加速向前。影片中，黃尤美與許淑華、謝龍介一起為國民黨加油。黃尤美表示，很高興能與兩人同框，也祝福許淑華高票連任、謝龍介台南市長選舉勝選。談到張嘉郡提出的競選主軸「WOW雲林更好」，黃尤美表示相當認同，「我將全力支持張嘉郡當選縣長，雲林要更好，斗六也一起更好！」黃尤美表示，地方發展需要團結，也要把各地力量串聯起來，自己與團隊將集中力量支持張嘉郡。她期待未來若張嘉郡執掌雲林縣政，自己也有機會成為斗六市長，兩人能透過縣、市合作共同推動地方建設。「張嘉郡有宏觀的視野，也有中央爭取資源的能力；我深耕斗六28年，了解地方、知道市民需要什麼。」黃尤美表示，如果縣市能夠同心合作，就能讓建設力量加倍，也讓「WOW雲林更好」在斗六看見成果。除了選舉合作，黃尤美也提出「六大市政升級」願景，涵蓋老幼照顧、文化發展、青年培力及城市建設等面向，希望打造讓不同世代都能安心生活的「有溫度城市」。在老幼共融方面，黃尤美提出加碼生育津貼最高3萬元、敬老金最高1.2萬元，並打造「40里里里有照顧」共融據點；文化發展方面，則規劃興建斗六首座美術館，支持在地人才、活化空間，並打造寵物與匹克球運動基地。青年政策部分，黃尤美主張強化校園安全智慧號誌、建置青創基地，並串聯雲科大與產業園區，讓青年能在斗六就學、就業、創業。城市環境方面，黃尤美提出「路平、燈亮、水溝通」，提高社區巡守隊補助至5萬元，並加碼鄰長與環保志工福利；城市建設則規劃推動斗六與柚子公園「智慧停車雙箭頭」、活化雲林溪夜光景點，並持續爭取鐵路高架化。黃尤美表示，希望未來透過緊密的縣、市合作，讓斗六成為雲林發展的重要核心，也讓「WOW雲林更好」走進市民生活。她最後喊話，「斗六要向前、雲林要更好」，呼籲支持者為張嘉郡加油，讓斗六與雲林一起向前。