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太空軍事化時代恐怕已經悄悄降臨！美國總統川普的最高軍事顧問昨（16）日公開表態，直言美軍必須做好在月球周圍作戰的準備。這番發言的背景，正是美軍14日才剛證實已在太空部署武器，一舉打開了可能出現的全新作戰戰線，震撼程度不言而喻。綜合美聯社、太空新聞網站Space.com報導，美國參謀首長聯席會議主席凱恩昨日在年度空軍、太空與網路會議上發表重磅談話，直言現代戰場的範圍，如今已經涵蓋從海底一路延伸到「地月空間」，美軍必須即刻調整、適應這樣的新局勢，做好準備在海底到地月空間之間作戰、承受壓力並贏得勝利。所謂地月空間，指的是從地球延伸至月球軌道、並且包含月球表面在內的廣大區域。軍方多年來不斷強調這片區域的戰略重要性，並預估未來10年，該區域的軍事活動很可能會越來越頻繁，等於是把戰爭的想像空間，直接拉高到外太空層級。美國太空軍作戰部隊司令蓋農同日也毫不掩飾地表示，太空軍目前正積極準備在太空及月球周遭作戰，理由是人類正持續向太空深處推進，太空軍的任務，就是要協助美軍做好捍衛美國利益的準備。蓋農更進一步直言，情報單位已經明確示警，「潛在對手持續尋求將戰事擴大至太空」，因此美軍必須有所回應。他更直接點名，「我們的潛在對手，例如中華人民共和國，正積極在這套系統及部分太空區域展開活動」，語氣相當強硬。值得注意的是，中國解放軍已於2024年成立軍事航天部隊，等於是把太空戰備能力進一步提升,加劇了雙方在太空領域的角力態勢。美國空軍部長梅因克14日更是投下震撼彈，宣布美軍已在軌道上部署太空控制武器，這是美軍史上首度正式證實在太空部署武器，消息一出立刻引發國際高度關注。美聯社分析指出，美軍近日連番宣布與太空武器相關的消息，明顯與長久以來國際社會對太空維持和平用途、非軍事化的共識與慣例背道而馳。目前外界尚不清楚，這波在太空部署武器、甚至可能在月球周圍動用武器的動作，是否已經違反防止太空軍事化的相關國際條約，爭議恐怕才剛要開始。根據1967年簽署的《外太空條約》，明文規定月球等天體「僅用於和平目的」，不得在太空部署核武器，各國並應對太空物體造成的損害承擔責任，而美國與中國其實都已簽署這項條約，等於雙方都受此約束。針對這項條約與其他相似的國際義務，蓋農僅強調，美軍將繼續在太空進行「安全且負責任」的行動，但對於太空軍或美軍在太空使用子彈、飛行物等具體政策立場，他則刻意未做進一步說明，留下不少想像空間。蓋農同時透露，美軍計劃在未來5年內，將太空軍的規模大幅擴編一倍，目標衝上2.5萬人，其中約三分之二的新增人力，都將集中投入作戰部隊司令部，顯示美方在太空戰備上的投入力道，恐怕只會越來越猛烈。