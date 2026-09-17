我是廣告 請繼續往下閱讀

歌手婁峻碩與老婆焦凡凡於今年3月迎來寶貝兒子，升格新手爸爸的他，今（17）日化身品牌一日店長現身台北中山，吸引許多粉絲搶拍。婁峻碩受訪時透露兒子前陣子確診送急診，當時人在國外的他，只能透過寶寶監視器觀察狀況，所幸小朋友恢復得很快。此外，目前雖然有請外傭、爸媽幫忙照顧，但他外出仍心心念念兒子，笑說：「可能我們出去吃頓飯，三個小時極限了，就會想要先回家。」婁峻碩今出席一日店長活動，當爸後帥度不減，吸引許多粉絲圍觀、搶拍，他笑說：「我最近的狀態稍微有一點睡眠不足。」並透露兒子前陣子因新冠確診發高燒送急診，讓他十分擔心。當時他人不在台灣，只能一直看著家中監視器，心疼老婆非常辛苦。被問到當下是否有緊張到哭？婁峻碩表示，「那個時候反而想的是我要好好的休息，因為我覺得回台灣之後我都要馬上幫忙。」所幸寶寶恢復很快，過兩天之後整個狀態就已經好很多，現在也已經都沒事了。而婁峻碩因工作關係經常外出，透露現在常常會心繫家裡狀況，如果休假的話頂多分開3小時就是極限。與焦凡凡同天生日的他，9/14當天有一起跟劇組聚餐，大家一起過，被問到有送什麼生日禮物？婁峻碩透露：「有買了那個新的 iPhone 給她，然後還有一整組 Palladium 跟 GORE-TEX 的聯名商品。」至於對方是否有回送？婁峻碩打趣回答：「我哪敢收啊！我為了小朋友買了一台車。」有了小孩後，婁峻碩透露會盡可能地去負擔所有該負的責任，不時也會關心老婆的心理狀態，他甜蜜說道：「我覺得其實我好像會看她比看兒子再更重一點，我們都得要顧好自己的狀態，才有辦法好好的去照顧別人。」坦言兒子現在還不懂，身為父母必須要去顧好他，所以自身狀態一定要好，偶爾也會出去約個會、吃個飯等等，至於二胎婁峻碩則說走一步算一步。