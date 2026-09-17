我是廣告 請繼續往下閱讀

▲81歲牧師愛上小鮮肉 賣英國房產遷居羅馬尼亞（圖／截自Metro News）

一段相差超過40歲的忘年婚姻，因為牧師過世後留下的遺產與財務糾葛，如今再度成為外媒熱議焦點。現年33歲的羅馬尼亞男子弗洛林・馬林，多年前與年紀足足大他一大截的英國牧師菲利普・克萊門茨結婚，菲利普於2020年疫情期間離世後，馬林繼承了部分遺產，如今更常在社群平台上炫耀自己的奢華日常，甚至直言「自己一毛錢都沒出」,發言相當高調。根據《每日郵報》等外媒報導，2017年，牧師菲利普退休後直接搬到羅馬尼亞首都布加勒斯特，與馬林同居生活，還出售了自己位於英國肯特郡桑威治的房產，這棟房子當時市值約21.5萬英鎊（約新台幣922萬元）。菲利普之後在布加勒斯特另外購入一間公寓，並且直接把產權過戶到馬林名下，出手相當闊綽。這段婚姻曝光後，也引來菲利普家人的強烈反對，家人當時就曾直接指控馬林是「淘金客」。不過菲利普本人並不認同這番說法，反而多次公開強調自己對馬林的深厚感情。除了房產之外，馬林也曾透露，兩人在婚姻期間至少花費約100萬英鎊（約新台幣4287萬元）。即便遭到家人反對，菲利普仍再三強調，「我非常愛他（馬林），如果分開，我會成為世界最不快樂的人」，愛意展露無遺。2020年5月，菲利普在新冠疫情期間於羅馬尼亞辭世，享壽81歲。馬林隨後繼承了菲利普留下的部分資產，其中包括約15萬英鎊（約新台幣643萬元）遺產，以及兩人同住多年的房產。報導另外指出，馬林同時還取得每月約2000英鎊（約新台幣8.5萬元）的遺屬年金，等於是持續有穩定金流入帳。對於繼承亡夫遺產一事，馬林本人絲毫不避諱，曾公開表示菲利普是自己的丈夫，因此自己繼承遺產是理所當然的事,態度相當坦然。菲利普離世後，馬林的感情生活也有了新的發展。他先後與西班牙男子傑羅尼莫，以及現年50歲的德義混血飯店老闆喬瓦尼・梅西納交往，之後更乾脆移居德國生活，感情版圖持續擴張。馬林透露，自己目前與梅西納維持著「開放式關係」，另外還有一名50歲的保加利亞富商伴侶同時交往中。如今33歲的他，經常透過TikTok與粉絲分享自己的生活點滴，內容不外乎入住高級飯店、搭乘商務艙、購買名牌包等奢華日常。更引發外界熱議的是，馬林曾直言形容自己的生活「一毛錢都沒出」，所有開銷主要都由伴侶們一手負擔，這番大膽發言，也讓他的感情與財務生活再度成為外界關注與議論的焦點。