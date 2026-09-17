我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「高雄山海探險隊」帶領青年走入山海、漁村及眷村等城鄉，透過實地體驗與短影音競賽，以青年視角紀錄高雄地方故事，探索地方創生的更多可能。（圖／高市府青年局提供）

▲「職對你有港覺」帶領青年走出校園深入產業前線，並結合名人職涯講座，陪伴青年認識不同職涯領域、探索未來方向。（圖／高市府青年局提供）

▲「2026高速青春音樂展演」將由培育樂團「小鹿在比特山上」及「逆行後室 NS HOUSE」帶來全新創作，並邀請人氣樂團「淺堤Shallow Levée」、「夕陽武士Sunset Samurai」及「胖虎 punkhoo」同台獻唱。（圖／高市府青年局提供）

高市府青年局首度策辦「高雄國際青年月」，以8月12日國際青年日為起點，串聯國際交流、職涯探索、街舞及獨立音樂等逾60場系列活動，兩個月內累計吸引超過3.6萬人次參與。系列活動壓軸盛事「2026高速青春音樂展演」，也將於9月27日中秋連假在駁二LIVE WAREHOUSE盛大登場。青年局長林楷軒表示，《青年基本法》明定應訂定青年日，彰顯國家對青年議題的重視；高雄以青年月作為實踐起點，核心目的就是整合零散的計畫，因此特別建置專屬一站式網站，結合插畫 IP「恐龍的房間」擴大參與能見度，一口氣把跨國街舞賽事、台日創生考察與產業實習對接在一起，讓青年在自己的城市就能直接對接國際與職場。在國際接軌方面，青年局跳脫單純的教室座談，安排青年與外籍 YouTuber對談、美籍傅爾布萊特教師走入哈瑪星與鹽埕街區，用跨文化視角重新認識在地歷史；同時透過短影音競賽及「青年百億海外圓夢計畫」，發表青年赴日本美濃與陸奧考察地方創生的實作成果，將海外經驗轉化為地方發展的養分。在職涯探索方面，整合「大港青年實習站」、「職對你有港覺」職場體驗與「大港經典升級」品牌培育，打造三合一職涯支持體系，帶領青年走進智慧製造、品牌行銷等產業現場。同時串聯轄下空間資源，透過「雄校聯星團隊」推出多元跨域課程，並結合「新媒體人才培育中心」開辦 AI 職場體驗與專業培訓，全面支援青年從校園跨入實體職場的關鍵準備。青年創意與街頭文化也是本次重點。邁入第6屆的「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」今年首度引進全球頂級街舞賽事「Battle of the Year（BOTY）」台灣區資格賽，並擴大為兩日賽程，吸引日本、韓國、菲律賓等國際評審與選手齊聚高雄，搭配街舞大師課程與K-POP隨播即跳活動，讓港都街頭直接接軌世界級競技舞台。在音樂培育方面，透過「高速青春」計畫串聯音樂產業職場體驗與實務培訓，除了深入校園提供學生樂團發表舞台，更帶領青年走進展演第一線實作，為在地新世代音樂人搭建完整的產學銜接管道。青年局補充，首屆青年月專屬主題網站自上線以來，累計近1.5萬次瀏覽。其中「小恐龍的多重宇宙」心理測驗吸引逾千人完成互動，17 至35歲青年族群占比近 85%，平均年齡28歲，成功運用數位互動精準觸及目標青年。系列活動最受矚目的壓軸盛事「2026高速青春音樂展演」，將於 9 月 27 日中秋連假在駁二 LIVE WAREHOUSE 盛大開唱。除了由青年局培育樂團「小鹿在比特山上」、「逆行後室 NS HOUSE」首演全新創作外，更力邀人氣樂團「淺堤Shallow Levée」、「夕陽武士 Sunset Samurai」及「胖虎 punkhoo」接力開唱，為首屆國際青年月畫下最震撼的句點。更多活動資訊可至青年局官方社群平台查詢。