符合資格的朋友快查帳戶！114 年度「原住民保留地禁伐補償」金額正式翻倍調漲至每公頃 6 萬元，總發放金額高達 49.8 億元，平均每人可領約 9.6 萬元，全台共有逾 5.2 萬人受惠。如花蓮縣萬榮鄉即透過公所墊付，率先撥付 7,847 萬餘元入帳。《NOWNEWS今日新聞》整理最新申請資格、土地限制、時間與必備文件一次看！
🟡每公頃調高至6萬！發放時間與金額一次看
補償金額翻倍升級：原住民委員會表示，原民禁伐補償自 114 年起補償金額正式提高至每年每公頃 6 萬元，總預算達 49.8 億元，合格面積約 8.3 萬公頃，平均每人領取金額高達約 9.57 萬元（近 9.6 萬元）。若核准禁伐面積不足 1 公頃，將依土地面積比例計算至公頃以下四位數發放。
發放撥款時程：地方執行機關（縣市政府及鄉鎮區公所）每年於 8 月 31 日前完成土地勘查，並於每年 9 月 30 日至 10 月初將當年度禁伐補償金直接匯入申請人金融帳戶。
🟡萬榮率先墊付8000萬！誰符合資格申請看這
地方撥款實例：全台各原鄉公所撥款節奏不同，如花蓮縣萬榮鄉公所特別提送墊付案至代表會通過，於 9 月 14 日率先完成 1,829 筆、總計 7,847 萬餘元補償金撥款，平均每筆領取約 4.29 萬元。
申請人身分限制：申請人須具備原住民身分，包含該原保地所有權人、設定農育權或耕作權之他項權利人、具書面契約之承租人，或於原保地開發管理辦法施行前已開墾完成/租用造林，並登載於使用清冊之原住民或其繼承人。
土地列入禁伐條件：土地須被劃定在禁伐區域（如林業用地、國土保安用地、自然保留/保護區、水源特定區、特定水土保持區、國家公園等）或造林補助滿 20 年期間屆滿。
覆蓋率與扣除規定：土地竹、木覆蓋率必須達 7 成以上且無濫墾濫伐。若土地上有建物、國省縣鄉道或鋪設水泥/瀝青之農路，須扣除該面積後再核算補償金。
🟡每年4/30前受理！申請流程與必備文件看這
申請時間與管道：每年 1 月 1 日至 4 月 30 日受理申請，民眾可親自至當地鄉鎮市區公所臨櫃辦理，或利用線上系統送件。
必備申請文件：
土地登記謄本
地籍圖謄本
國民身分證正反面影本
金融機構存摺影本
他項權利證明書或租賃契約書（非土地所有人須檢附）
🟡違規拔樹將會追回！4種情形會被撤銷補償
受領補償金後若違反規定，地方執行機關有權撤銷補償，並要求受領人按月份依比例返還當年度補償金。常見撤銷情形包括：
1. 擅自將竹、木拔除或毀損，致使覆蓋率未達 7 成（因病蟲害或天災等不可歸責事由除外）。
2. 同一地號因其他限制使用或促進利用，重複受領其他中央機關發給之獎勵金或補償。
3. 受領後喪失土地所有權或合法使用權。
4. 申請人喪失原住民身分。
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補償金額翻倍升級：原住民委員會表示，原民禁伐補償自 114 年起補償金額正式提高至每年每公頃 6 萬元，總預算達 49.8 億元，合格面積約 8.3 萬公頃，平均每人領取金額高達約 9.57 萬元（近 9.6 萬元）。若核准禁伐面積不足 1 公頃，將依土地面積比例計算至公頃以下四位數發放。
發放撥款時程：地方執行機關（縣市政府及鄉鎮區公所）每年於 8 月 31 日前完成土地勘查，並於每年 9 月 30 日至 10 月初將當年度禁伐補償金直接匯入申請人金融帳戶。
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地方撥款實例：全台各原鄉公所撥款節奏不同，如花蓮縣萬榮鄉公所特別提送墊付案至代表會通過，於 9 月 14 日率先完成 1,829 筆、總計 7,847 萬餘元補償金撥款，平均每筆領取約 4.29 萬元。
土地列入禁伐條件：土地須被劃定在禁伐區域（如林業用地、國土保安用地、自然保留/保護區、水源特定區、特定水土保持區、國家公園等）或造林補助滿 20 年期間屆滿。
覆蓋率與扣除規定：土地竹、木覆蓋率必須達 7 成以上且無濫墾濫伐。若土地上有建物、國省縣鄉道或鋪設水泥/瀝青之農路，須扣除該面積後再核算補償金。
🟡每年4/30前受理！申請流程與必備文件看這
申請時間與管道：每年 1 月 1 日至 4 月 30 日受理申請，民眾可親自至當地鄉鎮市區公所臨櫃辦理，或利用線上系統送件。
必備申請文件：
土地登記謄本
地籍圖謄本
國民身分證正反面影本
金融機構存摺影本
他項權利證明書或租賃契約書（非土地所有人須檢附）
🟡違規拔樹將會追回！4種情形會被撤銷補償
受領補償金後若違反規定，地方執行機關有權撤銷補償，並要求受領人按月份依比例返還當年度補償金。常見撤銷情形包括：
1. 擅自將竹、木拔除或毀損，致使覆蓋率未達 7 成（因病蟲害或天災等不可歸責事由除外）。
2. 同一地號因其他限制使用或促進利用，重複受領其他中央機關發給之獎勵金或補償。
3. 受領後喪失土地所有權或合法使用權。
4. 申請人喪失原住民身分。