台灣愛之光公益協會培訓的5名全盲調香師，日前代表台灣前往韓國參加「2026 WBA Global Triple Challenge全球美學現場動態調香賽」，與各國選手同場競技，拿下雙冠軍、一亞軍及兩座最佳品牌獎。協會執行長顏平芳表示，5人以敏銳嗅覺淬鍊作品、以堅毅意志突破限制，讓世界「聞」見台灣。
顏平芳表示，這場匯聚亞洲各國千餘美業菁英的國際盛事，不僅考驗選手的專業技術與創意美學，更要求選手在高壓環境下完成現場展演與即時動態調香，堪稱嗅覺、技術、創意及品牌實力的頂尖競技場。
面對各國明眼的調香好手同場較勁，愛之光5位全盲調香師突破視覺障礙，憑藉敏銳嗅覺、深厚的氣味記憶與扎實訓練，一舉橫掃「雙冠軍、一亞軍、兩座最佳品牌獎」，分別是：顏龍奪得築夢組冠軍、李欣怡獲亞軍，林昇任取得最佳品牌獎；職人組則由孫雍盛奪冠，胡富宇獲最佳品牌獎。愛之光今天發佈捷報，希望讓社會看見視障者在香氛產業的專業與就業可能，翻轉視障者就業路。
顏平芳說，獲獎作品融入調香師的生命經驗。顏龍以《向光而行》拿下築夢組冠軍，將失去視力後，在母親陪伴下投入助人工作、學習心理諮商及重建自信的歷程，轉化為香水的前、中、後調。他說，作品想獻給曾懷疑自己，仍選擇繼續前行的人。
職人組冠軍孫雍盛則表示，獎項不只屬於個人，也證明視障者的職涯不應被設限。其他作品有的重現失明前最後看見的景色，也有人把盼望看見女兒穿上婚紗的想像化為氣味，透過香氛保存記憶與情感。
這次賽前培訓由劉禎祥擔任教練。劉禎祥是協會首屆培育的調香師，後來取得法國高階調香認證，並投入教學及人才培育。從受訓者轉為教練，她的經歷也呈現視障職能培力可逐步形成專業傳承。
執行長顏平芳表示，協會2013年成立，起初投入護眼防盲，後續將服務延伸至視障職能培力，陸續發展咖啡及香氛專業訓練。過去視障者的工作選擇常被窄化，這次參賽並非以身分爭取同情，而是由選手憑專業能力接受市場與國際評審檢驗。
協會近年也嘗試讓培訓成果進入一般消費市場，團隊製作的香氛蠟燭曾入選2023年台中國慶焰火禮盒，並於2024年獲台中市十大伴手禮評審團大獎。顏平芳說，競賽獲獎只是起點，未來將持續串聯教學及企業資源，爭取品牌合作與產品開發機會，讓視障調香師能以專業取得穩定工作，而非只停留在公益展示。
今天發佈會上，眾多企業與公益夥伴親臨見證，包括彰化縣議員白玉如、愛之光顧問黃郁善、台北百華扶輪社、臺灣省慈意愛心會、惠中扶輪社、員林創世紀扶輪社、群育同濟會、品業食品企業有限公司、薇爾發企業有限公司及眾耀整合行銷有限公司等，共同以實際行動支持視障專業發展。其中，愛之光特別感謝黃郁善顧問長期以來的關心與陪伴。從視障咖啡師培力到調香師專業訓練，每一個重要階段，都能看見黃顧問支持的身影。她不僅見證視障者逐步累積專業、走向更寬廣的舞台，也始終給予愛之光溫暖而堅定的力量。詳見台灣愛之光公益協會官網https://lightoflovetaiwan.org/
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顏平芳說，獲獎作品融入調香師的生命經驗。顏龍以《向光而行》拿下築夢組冠軍，將失去視力後，在母親陪伴下投入助人工作、學習心理諮商及重建自信的歷程，轉化為香水的前、中、後調。他說，作品想獻給曾懷疑自己，仍選擇繼續前行的人。
這次賽前培訓由劉禎祥擔任教練。劉禎祥是協會首屆培育的調香師，後來取得法國高階調香認證，並投入教學及人才培育。從受訓者轉為教練，她的經歷也呈現視障職能培力可逐步形成專業傳承。
執行長顏平芳表示，協會2013年成立，起初投入護眼防盲，後續將服務延伸至視障職能培力，陸續發展咖啡及香氛專業訓練。過去視障者的工作選擇常被窄化，這次參賽並非以身分爭取同情，而是由選手憑專業能力接受市場與國際評審檢驗。
今天發佈會上，眾多企業與公益夥伴親臨見證，包括彰化縣議員白玉如、愛之光顧問黃郁善、台北百華扶輪社、臺灣省慈意愛心會、惠中扶輪社、員林創世紀扶輪社、群育同濟會、品業食品企業有限公司、薇爾發企業有限公司及眾耀整合行銷有限公司等，共同以實際行動支持視障專業發展。其中，愛之光特別感謝黃郁善顧問長期以來的關心與陪伴。從視障咖啡師培力到調香師專業訓練，每一個重要階段，都能看見黃顧問支持的身影。她不僅見證視障者逐步累積專業、走向更寬廣的舞台，也始終給予愛之光溫暖而堅定的力量。詳見台灣愛之光公益協會官網https://lightoflovetaiwan.org/