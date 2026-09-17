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行經台74線南屯交流道附近的駕駛請注意！台中市南屯區環中路與黎明路一段路口進行人本交通優化，今(17)日起連續4天每晚20時至次日清晨6時進行路面燙平作業。現場將實施分階段交通維持管制，請用路人減速慢行或提前改道。建設局長陳大田指出，市府持續推動人本交通環境建設，此次環中路與黎明路一段路口工程，已陸續完成4處庇護島新設，並針對既有與缺乏斜坡道處，優化增設共8處無障礙斜坡道。接續將進行約1.3公頃路面改善，施作內容包括AC路面刨除及重新鋪築、調整人手孔高程、配合行穿線退縮、增設左轉專用道及重新配置車道等，透過整體改善提升行人及車輛通行安全。建設局指出，環中路與黎明路一段路口平時車流量大，為降低施工對白天交通的影響，同時兼顧施工品質及用路人權益，路面改善工程採夜間施工，每日20時至翌日6時進行車道分段刨鋪作業，並依不同路段及行車方向，分階段辦理交通維持。施工期間將視現場進度及交通狀況彈性調整管制範圍，各路段施工完成後也將儘速恢復通行，降低對市民交通往來的影響。9月17日：往台74線交流道方向外側車道、黎明路一段北側路口。9月18日：往台74線交流道方向內側車道9月19日：往南區、大里方向內側車道。9月20日：往南區、大里方向外側車道、黎明路一段南側路口。建設局呼籲，夜間行經施工區域的用路人，請務必遵循現場交通標誌與交管人員指揮，減速慢行並注意施工機具與人員；提前規劃改道路線，以維護行車安全。