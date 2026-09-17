我是廣告 請繼續往下閱讀

光復節連假EMU3000暫停自由座 9/23開放訂票

▲光復節連續假期疏運旅客需要，台鐵全線加開各級列車共計108列次。（圖／台鐵提供）

台鐵公司因應115年光復節連續假期疏運旅客需要，自今年10月23日（五）起至10月27日（二）止，共計5天，全線加開各級列車共計108列次（西線37列次、東線71列次）。包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次等。台鐵表示，今年10月23日（五）起至10月27日（二）止，共計5天，全線加開各級列車共計108列次；包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車3列次、西線北中直達列車2列次。另外，為了加強疏運旅客，自10月23日至10月27日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。台鐵提到，今年光復節連續假期疏運期間（10月23日至10月27日止），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車騰雲座艙），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。此次加開班次自今年9月23日（三）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另外，東線實名制列車班次於9月24日（四）零時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者配偶及直系血親一親等的民眾訂票。相關加開列車車次、時刻，自9月20日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。