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明天多雲到晴 南部內陸高溫上看36度

▲未來一周各地氣溫變化不大，北部、東部高溫約29至31度，中南部約32至33度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週日北台灣雨增 新竹以南影響不大

▲19日至23日整體降雨仍以迎風面及午後山區為主，其中周日（20日）北部、東北部降雨較明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

杜鵑轉往日本南方海面 20日至22日防長浪

▲根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第24號颱風「杜鵑」在關島東北方海面，持續增強、往北轉西北，周日（20日）起在日本南方海面大迴轉。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員鄭傑仁今（17）日表示，明（18）日東北季風持續減弱，整體水氣仍偏少，各地大致維持多雲到晴天氣，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨；週日迎風面水氣稍增，桃園以北及宜蘭降雨範圍將擴大。至於杜鵑颱風，未來將逐漸轉向日本南方海面，對台灣天氣沒有直接影響，不過20日至22日沿海要留意長浪。鄭傑仁表示，明天東北季風減弱，但環境水氣不多，因此各地大致為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。中午過後，南部地區及中部以北山區也有零星短暫陣雨，不過整體降雨範圍及雨量都不明顯。氣溫方面，各地清晨低溫普遍約24至26度，北部部分內陸地區可能再低1至2度；白天北部、東半部高溫約28至31度，中南部約32至34度，南部內陸局部地區還可能出現35至36度高溫。週六天氣與明天類似，各地大致多雲到晴，迎風面有零星短暫雨。到了週日，迎風面水氣增加，桃園以北及宜蘭將有局部陣雨，花東地區及恆春半島也有零星短暫陣雨。至於新竹以南地區，從今天一路到週日天氣變化不大，仍以多雲到晴為主，午後南部及其他山區有零星短暫陣雨。鄭傑仁指出，杜鵑颱風未來將先往西北方向移動，後期逐漸轉向偏北至東北，朝日本南方海面前進，之後可能從日本關東近海往東北方向移出，預估不會直接影響台灣天氣。不過颱風在日本南方海域活動期間，可能替台灣附近帶來長浪，預估20日至22日，基隆北海岸、東半部沿海、蘭嶼、綠島、恆春半島及馬祖都要多加留意；近期若有前往日本的安排，也建議持續注意颱風最新動態。