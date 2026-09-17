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2026年名古屋亞運女排搶先開打，中華女排今（17）日迎來分組預賽第二戰，全場僅耗時69分鐘，便以25：22、25：8、25：14直落三輕鬆勝出，喜提預賽2連勝，提前挺進八強複賽。中華女排本屆與泰國、吉爾吉斯及蒙古同樣分在C組，爭奪分組前兩名的八強門票。繼昨日首戰直落三輕取吉爾吉斯開出紅盤後，今日下午對陣蒙古，中華隊開局迅速進入狀態，雖然首局中後段因亂流遭對手逼近，但關鍵時刻仍頂住壓力，以25：22率先搶下一局。次局起中華女排徹底掌握比賽節奏，多點開花打出15：6的雙位數領先。暫停過後，舉球員廖苡任靠著精準的發球連破對手防線直取3分，率隊以25：8贏下一局。來到第三局，中華隊一度拉出8：0 的狂暴開局，一舉奠定勝基，最終以25：14鎖定勝局。本場比賽中華女排高效率只用了69分鐘就順利下庄。隨著蒙古隊吞下敗仗，預賽累積2勝0敗的中華女排已確保分組前兩名位置，提前鎖定八強席次。接下來中華隊將持續調整狀態，迎接預賽最終戰與泰國隊的分組龍頭爭霸賽。