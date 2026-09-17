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融冰曲線急升 短暫停滯難擋長期趨勢

根據發表於權威期刊《科學數據》（Scientific Data）的一項最新研究指出，自1979年以來，格陵蘭與南極洲的冰川已融化約12.5兆噸（11.3兆公噸）。這股龐大的融冰量讓全球海平面上升了約3.1公分，換算體積相當於足以在全美國本土鋪上厚達1.5公尺的冰層。專家警告，全球氣溫上升正加速兩大冰原的消融，且絕大部分的冰川損失並非來自氣溫升高，而是來自下方與側面暖化海水的侵蝕。根據《美聯社》報導，本次研究由歐洲航天局（ESA）領導、集結國際極地科學家團隊，首度結合美國航太總署（NASA）衛星數據，將南極冰川紀錄回溯至1979年、格陵蘭則追溯至1972年。研究顯示，高達六分之五的冰川融化是由暖化海洋驅動，海水不斷自底部與側邊吞噬冰架，並加速冰川流入海洋。暖化海水成為冰川融化的主要推手，遠比上方大氣的暖化速度更具破壞力。這些大量融冰轉化為近3000兆加侖的水量，使全球海平面自1979年以來額外上升了約3.1公分。英國諾桑比亞大學（Northumbria University）極地科學家歐托薩卡（Ines Otosaka）指出，海平面每上升1公分，全球每年就會增加200萬至300萬人遭受洪水侵襲。目前冰川退縮的速度仍在加劇，以格陵蘭的雅各布港冰川（Jakobshavn glacier）為例，目前每天正以高達50公尺的速度向後消退。數據顯示，1970至1990年代期間極地冰原尚算穩定，但自2010年代起融化現象大幅加劇。儘管2020至2023年間因東南極洲出現破紀錄降雪、暫時抵消了西南極冰川的急劇融化，使數據看似出現短暫平穩，但研究團隊強調這僅是短期波動。最新監測顯示，融化加速的趨勢已重新顯現。加州大學爾灣分校（UC Irvine）冰川學家里尼奧（Eric Rignot）直言，「我們正在融化極地，全球海平面正在上升，這將大幅加劇沿海地區的脆弱性。那三年的停滯只是紀錄中的一個小插曲，長期的上升趨勢源於氣候變遷，這項威脅已極為明確」。另位參與研究的專家謝潑德（Andrew Shepherd）補充，這些變化往往落後全球暖化數十年，這意味著即使現在立即停止地球升溫，冰川融化仍將持續數十年之久。研究團隊特別強調，目前最令人擔憂的是冰川消融屬於「動態過程」，相較於大氣導致的緩慢融化，動態機制更為劇烈且主動，極易觸發無法逆轉的臨界點。科羅拉多大學冰川學家斯坎波斯（Ted Scambos）示警，「人類社會現在已聰明到足以預知未來，卻還不夠明智到能根據這些知識採取行動」。