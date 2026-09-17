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中信兄弟啦啦隊PS女神峮峮在球團服務11年，近年橫跨綜藝主持成績斐然，也嘗試戲劇演出，不過工作滿檔讓她健康亮紅燈，峮峮的小編今（17）日上午發布公告，透露峮峮半夜身體不適掛急診，原定今晚在台北大巨蛋的應援工作將會找人代班，讓大批粉絲相當憂心。今天上午11點，峮峮的小編在粉絲專區發文「大會報告，因阿峮昨半夜身體不適突然急診，今天會臨時換代班，謝謝大家！」消息曝光後，有粉絲將該公告轉發至Threads，湧入許多粉絲留言：「真的很擔心」、「嗚好心疼峮峮，又想哭了，希望峮能好好休息，不要讓自己累倒了！早日康復，一定要健健康康的」、「希望峮峮姐姐沒事！」峮峮日前出席活動受訪，被問到感情狀態時維持一貫的低調與幽默，笑稱自己「每天上班都很快樂」，此外，明年即將入住新買的房子，她坦言目前完全沒有想過要跟另一半同居，買這間新屋主要是想在爸媽和妹妹來台北時，可以有一個地方讓全家人一起居住。至於韓籍隊友邊荷律接棒節目《飢餓遊戲》的表現遭受部分網友批評，峮峮大方替對方緩頰，肯定邊荷律的表現並稱讚她的中文進步很多，呼籲大家多看邊邊可愛的一面。