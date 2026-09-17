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韓國電影《復活男》講述具教煥飾演的求職者，死而復生變成超能力者的故事，導演白宗烈率領具教煥、申承浩、姜其永、金是兒等主要演員出席昨（16）日的首爾試映記者會，除了分享拍攝花絮，具教煥更頻頻爆出幽默金句，因為他在片中化身擁有復活能力的主角，媒體問就他的角色是否能與漫威英雄相比，他竟笑說：「我覺得我更擅長PowerPoint和Excel，畢竟我的角色還在找工作呢。」幽默回答瞬間逗笑全場。《復活男》改編網路同名漫畫，劇情描述在面試中數度落選的求職者石煥（具教煥 飾），即使正處在人生最失意的時刻，身邊仍有摯友英夏（姜其永 飾）的毒舌相勸，以及妹妹藝琳（金是兒 飾）的支持。然而在某天夜裡，石煥突然遭到神祕陌生人襲擊，當場失去性命。沒想到，死亡72小時之後，他竟奇蹟般的再度睜開了眼睛！石煥這才得知，自己擁有一種「無論死去多少次，都能再度復活」的特殊能力。就在他還沒弄清楚究竟發生什麼事時，一位神祕男子（申承浩 飾）卻已經悄悄盯上了他。隨著神祕男子展開步步進逼的追殺，石煥也逐漸發現，每一次的死亡，都將讓自己變得更加強大。具教煥首度挑戰動作演技，在《復活男》演繹每次復活、力量都會隨之變強的「石煥」，雖然大多動作都是仰賴效果，但至少大家都能安全、不受傷的把戲拍完。他還表示：「因為這個角色擁有超人般的力量，所以我不想刻意耍帥。我覺得我的動作演技，反而是透過對手演員們一起完成，如果觀眾在觀賞時能感受到暢快感，那都是因為與我對戲的演員們，用反應回應了我的動作。」這也讓在場媒體想起漫威電影的超能英雄，並提問他的角色有什麼地方可以跟漫威角色一較高下？具教煥幽默表示：「我覺得我更擅長PowerPoint和Excel，畢竟我的角色還在找工作呢。」幽默回答瞬間逗笑全場，讓人更期待這位「超能求職者」究竟會如何展開他的奇幻冒險。申承浩飾演神祕人物「黑」，為了完美契合「黑」的角色形象，在片中一身黑衣、長髮飄逸、氣質陰鬱、嗓音低沉；他也能流暢說出韓語、日語與英語台詞，談及外語的準備過程，申承浩坦言不擅長外語，但覺得這是很好的機會，所以就很認真的投入準備。記者會上也有媒體大讚他「說外語的時候很性感。」面對突如其來的稱讚，申承浩當場羞紅臉並笑說：「這是我所參與過的記者會當中，最開心的一次，我現在感覺好像得了獎一樣。」一旁的具教煥不放過這個機會，立刻加入「性感」話題笑說：「拍片時，我是從正面看著他的，他真的很性感。」隨後更爆料只要一有機會，「他就會叫我『一起走吧』。我很喜歡如此性感的人，想要擁有我的那種感覺。」一連串爆笑對話，展現出2人在拍攝期間建立的優異默契。《復活男》10月1日（週四）在台上映。