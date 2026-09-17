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奧斯卡金獎導演山崎貴親自操刀 20米巨大球幕打造超沉浸巨獸戰場

▲《哥吉拉·極限之乘：巨獸爭鋒》由憑藉《哥吉拉-1.0》榮獲第96屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果的導演山崎貴親自操刀，專為沉浸式飛行劇院量身打造。（圖／i-Ride飛行劇院提供）

全新終極武器首度曝光 「零式機獸-G破壞者」迎戰地表最強巨獸

▲透過i-Ride飛行劇院20米巨大球幕、懸空動態座椅，搭配風感、水霧等多重感官特效，觀眾將隨著飛艇高速俯衝、急轉、升空，在雙腳懸空的狀態下直接飛進巨獸戰場。（圖／i-Ride飛行劇院提供）

特別展出哥吉拉歷年經典電影海報展 一次重溫跨世代回憶

▲i-Ride飛行劇院同步展出哥吉拉歷年經典電影海報展，精選不同年代代表作品，帶領粉絲回顧哥吉拉跨越世代的銀幕足跡。（圖／i-Ride飛行劇院提供）

風靡日本的現象級IP《哥吉拉·極限之乘：巨獸爭鋒》（哥吉拉-0.0）首度移師海外，選定台灣i-Ride飛行劇院作為全球海外第一站。本次主題於i-Ride台北、高雄兩館限定登場，全台合計僅40個座位並推出相關套票，最低單人票價為699元，約為一般電影票價的兩倍，但仍擋不住粉絲朝聖熱潮，上映首月突破千萬票房。以「全台40席小劇院」創造驚人票房產值，成為台灣沉浸式娛樂市場的另類票房現象。支撐高票價的關鍵，在於《哥吉拉·極限之乘：巨獸爭鋒》與傳統電影截然不同的體驗形式。作品由憑藉《哥吉拉-1.0》榮獲第96屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果的導演山崎貴親自操刀，專為沉浸式飛行劇院量身打造。觀眾進入i-Ride後，不只是坐在座位上觀看銀幕，而是化身巨大生物緊急防衛部隊EDGE的一員，搭乘最新銳無人飛艇「雁一號」執行任務，穿梭海面、水下與高空，搜尋潛伏於沿海一帶的哥吉拉，並意外被捲入哥吉拉與「零式機獸-G破壞者」的終極戰役。透過i-Ride飛行劇院20米巨大球幕、懸空動態座椅，搭配風感、水霧等多重感官特效，觀眾將隨著飛艇高速俯衝、急轉、升空，在雙腳懸空的狀態下直接飛進巨獸戰場。從哥吉拉迎面逼近，在眼前展開毀滅性攻擊，影像、動態與環境特效同步展開。《哥吉拉·極限之乘：巨獸爭鋒》最大亮點之一，是專為本作打造的全新機械哥吉拉「零式機獸-G破壞者」。這具原創終極兵器首度於作品中亮相，將與哥吉拉展開驚心動魄的正面對決。觀眾則身處戰場核心，在巨大球幕與動態座椅包覆下，以近乎第一人稱的視角迎接巨獸衝擊。不同於一般電影透過鏡頭觀看戰鬥，飛行劇院的特殊之處，在於觀眾本身就是戰場的一部分，也讓哥吉拉與全新機械哥吉拉的巨大，第一次能透過「身體感」被直接感受。除了飛行體驗，i-Ride飛行劇院同步展出哥吉拉歷年經典電影海報展，精選不同年代代表作品，帶領粉絲回顧哥吉拉跨越世代的銀幕足跡。觀眾完成飛行任務後，還能從歷代電影海報重新感受不同時期的哥吉拉視覺風格與時代記憶。