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沈伯洋愛拿「馬小九」舉例 10年前超暖舉動曝光

民進黨參選人沈伯洋近期「洋流」巨浪席捲台北市，昔日擔任補教名師「撲馬」的經歷也陸續被挖出。皮膚專科醫師劉姸希分享自己珍藏多年的刑法教材，意外發現作者正是沈伯洋，不僅書中作者自介幽默有趣，連刑法案例都寫得相當另類；此外，一名網友更翻出10年前與沈伯洋的私訊紀錄，昔日師生互動再度引發討論。劉姸希15日在Threads發文表示，自己並非台北人，也不是法律相關背景，當年考完皮膚科專科醫師資格後，曾一度考慮攻讀法律研究所。近日她意外發現手邊兩本刑法教材《刑法總則-破》與《刑法分則-Q》，竟然都是沈伯洋以「撲馬」名義撰寫，讓她笑稱自己早在多年前就已經「追逐洋流」。翻開教材後，沈伯洋當年的作者介紹也成為另一個焦點，除了台大法律系、台大法研所刑事法組榜首，以及公費留考刑事法組榜首等學經歷，他還塞入不少個人特色，例如「UPenn畢業但不支持華頓」、「有救生員執照但是怕水」、「專攻女性主義但卻是男生」等自我描述，還自稱輕度動畫宅、中度電動宅、重度漫畫宅，並列出「傲嬌、天然呆、明日香控、雙子座律師」等標籤。書中的文字風格也延續這種幽默感，從「喜歡安室奈美惠勝過馬英九」、「喜歡法米通勝過經濟學人」，到自嘲容易忘事、不太懂穿衣服，以及「可以只吃台灣小吃一輩子」，座右銘則是「船到橋頭自然直」等內容，都與一般法律教材的嚴肅形象形成強烈對比，沈伯洋還在文末寫下「人生搭檔夥伴是教民法的千尋（妻子）」，悄悄投下一顆閃光彈。劉姸希指出，書中講解「相當因果關係」時，甚至出現「撲馬明明知道公園池塘有鱷魚，卻故意叫總統去裡面游泳」的例題，讓她忍不住笑了出來。留言區也有人分享過去補教課程的趣事，「當年函授課程裡每個受害人幾乎都叫馬小九，書已經收斂很多了」，還有網友注意到，書名的「破」與「Q」根本就是《新世紀福音戰士》的動漫梗。與此同時，一名網友翻出10年前私訊沈伯洋的內容，當時詢問對方舊版書籍是否會改版，沈伯洋則霸氣回覆：「可以先買，如果不幸我真的改版，告訴我，我送你一本做補償！」這段多年以前的對話近期重新曝光，不少網友留言稱讚沈伯洋的回應真的相當溫暖。