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▲璟田建築執行長吳元婷，決策當下考慮的優先順序從未改變：先想居住者會怎麼用這個空間，再決定它該長什麼樣子。（圖／璟田建築提供）

▲「玩TAU 35間」外觀。（圖／璟田建築提供）

「很多人以為品牌是外觀風格的統一，但對璟田來說，品牌是價值排序的統一。」一個只有4戶，一個共有35戶；一座是電梯別墅，一座是7層樓低樓層華廈。產品尺度、居住族群及生活型態截然不同，璟田建設卻選擇用「少少」與「玩TAU 35間」，展現品牌精神不受建築形式限制。璟田建築執行長吳元婷表示，「少少」與「玩TAU」是兩個完全不同的產品命題，但決策當下考慮的優先順序從未改變：先想居住者會怎麼用這個空間，再決定它該長什麼樣子。「少少」把戶數做少，也把設計做得更精準。4戶電梯別墅的純粹規模，讓每一戶的採光、通風、動線、隱私與空間比例，都能被更仔細地看待。對璟田建築而言，「少」不是單純強調限量與稀有，而是一種設計選擇。量體越小，每一個設計決定越無法被大量格局稀釋，也越必須回應家庭長住、不同世代相處及日常使用的真實需求。「少少」透過留白、尺度與私人空間的安排，讓居住者感受到回家的安定。相較之下，「玩TAU 35間」面對的是另一道命題，35戶、7層樓的集合住宅，必須同時兼顧立面節奏、公共空間、格局效率及居住私密性。璟田建築將原本常見於低密度住宅的比例、留白與減法美學，帶進更貼近日常的華廈產品，讓每一戶在共享社區環境時，仍然擁有清楚的生活邊界與舒適尺度。「戶數變多，最容易犧牲的就是每一戶的獨立感。」吳元婷談到「玩TAU」的設計挑戰時說，「我們反過來問自己：35戶要住得像35個家庭，還是像一棟大宿舍？答案很明確，所以立面、動線、公設的每一個決定，都是為了讓住戶在共居裡，仍然感覺得到自己的家。」。兩案真正相同的，並不是外觀元素或建材清單，而是一套清楚的價值排序：比例先於裝飾、生活先於形式、耐久先於流行。建材及設備是支持設計決策的證據，而不是堆疊價格感的主角。從4戶到35戶，璟田建築證明，建築可以不同，精神必須一致。品牌不是一句廣告口號，而是每一個尺度、每一塊基地及每一次交付後，都仍能被辨認出的設計態度。對購屋者而言，設計一致性不只帶來視覺辨識，也讓住宅較不容易因短期風格退流行而顯得過時。至於價格及增值表現，仍應回歸區域供需與市場條件判斷，但一座能夠長期維持居住品質與設計秩序的建築，本身就是品牌信用的重要基礎。這份堅持，也反映在璟田建築面對成本與價格的態度上。吳元婷指出，面對建材與工程成本的變動，璟田選擇不把壓力轉嫁給購屋者，而是在結構安全、防水收邊、隔音等長期影響居住品質的關鍵工程上主動升級，而非為了維持利潤壓低規格；定價上，璟田同樣傾向以合理的營造與設計成本為基礎，不隨短期市場熱度追價，讓每一戶的價格回歸住宅本身的實質價值。「成本壓力最後一定會反映在某個地方，我們的立場是，那個地方不該是結構、防水這些看不見、卻決定房子能不能住得久的工程。」吳元婷說，「短期漲價很容易，但一棟房子要陪一個家庭走十年、二十年，我們寧可把力氣花在住得久這件事上。」。這份克制，也延續到交屋之後。吳元婷表示，璟田把售後保固與客戶服務，視為設計責任的延伸，而不是銷售完成即結束的環節，比起把資源花在銷售話術上，璟田更願意把回饋放在居住者長期使用的安心感上。對璟田而言，這才是「讓利」真正的意義：不是一次性的優惠，而是把原本可以留給自己的空間，持續留給願意信任這個品牌的人。璟田建築對賣掉房子態度，不是關係的結束，而只是開始。