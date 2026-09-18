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今天天氣：多雲到晴 南部內陸高溫上看36度

▲近幾天天氣穩定，周日水氣增加，桃園以北、東半部降雨機率提高，其餘地區多雲到晴。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質：

明天天氣：各地多雲到晴 基隆北海岸、宜蘭降雨機率較高

▲19日至23日整體降雨仍以迎風面及午後山區為主，其中周日（20日）北部、東北部降雨較明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一週天氣：周日北部、東半部雨增 下周一起水氣再減少

中央氣象署表示，今（18）日東北季風持續減弱，整體水氣仍偏少，各地大致維持多雲到晴天氣，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨；週日迎風面水氣稍增，桃園以北及宜蘭降雨範圍將擴大。至於杜鵑颱風，未來將逐漸轉向日本南方海面，對台灣天氣沒有直接影響，不過20日至22日沿海要留意長浪。9月18日今天的天氣，東北季風減弱，但環境水氣不多，因此各地大致為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。中午過後，南部地區及中部以北山區也有零星短暫陣雨，不過整體降雨範圍及雨量都不明顯。氣溫方面，各地清晨低溫普遍約24至26度，北部部分內陸地區可能再低1至2度；白天北部、東半部高溫約28至31度，中南部約32至34度，南部內陸局部地區還可能出現35至36度高溫。良好：宜蘭、花東普通：北部、竹苗、中部、馬祖、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，環境風場仍為東北風，中南部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。9月19日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，迎風面大臺北、東半部地區及恆春半島偶有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區、大臺北山區降雨機率較高，而其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。氣象署表示，今（18）日到周六（19日）東北季風減弱，各地多為多雲到晴，僅大台北、東半部及恆春半島有零星降雨，午後南部及中部以北山區也有短暫陣雨。周日（20日）水氣增加，桃園以北、宜蘭有局部短暫陣雨，花東及恆春半島也有零星雨；下周一（21日）至下周三（23日）水氣再減少，各地大多恢復多雲到晴。18日至23日北部及東半部高溫約29至31度，中南部32至34度，低溫約22至25度。20日至22日基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生機率，前往海邊要多留意。