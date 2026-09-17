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針對《天下雜誌》最新公布的縣市長施政滿意度調查結果，民進黨發言人林楚茵今（17）日痛批，台中市長盧秀燕、新竹市長高虹安及台北市長蔣萬安「施政無能、作秀一流」，不僅滿意度全面落入末段班，更在食安把關、兒少保護及重大工程建設上接連失守，呼籲三位地方首長在任期尾聲應當專心市政，勿再政治包裝，正視市民的失望與不滿。林楚茵指出，盧秀燕處心積慮經營藍營共主形象，施政成績單卻在《天下》評比中的「經濟」與「施政」指標於六都全面墊底，市民對經濟改善的感受度甚至出現-12.6%的嚴重倒退，全台倒數第二；他抨擊，盧秀燕執政近八年，捷運藍線實質上一公分未動，搶功諉過倒是第一名；台中空污改善全靠中央積極推動減煤，地方政府面對大里垃圾堆置、廚餘去化失序及國中小免費營養午餐品質問題卻一籌莫展，盧秀燕滿腦子只想著全台跨區輔選、串聯「在野大聯盟」，徹底背離市民期待。林楚茵續指，新竹市長高虹安施政滿意度已淪為全國墊底「4連霸」，堪稱「新竹有安，市民不安！」高虹安上任時高調打著清查旗號，結果所謂的棒球場「大祕寶」被檢調認證查無不法；反觀公共建設狀況頻傳，新竹自由車場整修後驗收出包、裁判長摔車受傷，市府竟找道士誦經祈福，離譜至極；加上關埔慈雲空橋等承諾持續延宕，「科學的盡頭是玄學」成為市民對高虹安市府最大的諷刺。林楚茵表示，坐擁全台最豐厚行政資源的台北市，蔣萬安滿意度僅排六都第四、全國第13名，蔣市府「應變慢半拍、甩鍋推中央」的行事風格市民歷歷在目，從寶林茶室食安風暴、剴剴虐童案到多所幼兒園性侵與兒虐事件，社會安全網漏洞百出；日常市政治理更出現天價遮陽傘、生鏽候車亭、北捷拆柱撤椅等螺絲鬆動亂象，甚至連既有工程都要拖延拿來擺拍作秀；他直言，「表面功夫做很足，市政治理一塌糊塗」，正是蔣市府執政四年來的真實寫照。林楚茵強調，施政滿意度是市民累積真實生活的直接反映，不是靠公關化妝、包裝所能掩飾；他呼籲，藍白地方縣市首長若再著迷於政治算計與社群擺拍，終將被市民用選票嚴厲淘汰。