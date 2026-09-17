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▲幼兒園每日餐點包含主食、主菜、蔬菜與水果(圖／幼兒園提供）

▲四季藝術幼兒園教室設置「當季蔬果好食光」學習區，牆面展示孩子的食物探究紀錄。（圖／幼兒園提供）

台中市國中小免費營養午餐本學期上路，校園餐食再度成為家長關注焦點。台中市四季藝術幼兒園則把每天的午餐變成學習教材，帶著5、6歲幼童從餐盤認識六大類食物，檢視一餐是否均衡，並嘗試設計菜單、採買與料理，讓飲食教育從「吃了什麼」進一步走向「如何選擇」。台中市115學年度開學後，國中小免費營養午餐自8月31日實施，開學首周並安排加菜；「台中有鈣讚2.0」也擴大照顧2至12歲學童及幼童。四季藝術幼兒園表示，政策強化餐食供應後，孩子能否理解食物搭配、建立選擇能力，也是飲食教育的一環。四季藝術幼兒園創辦人唐富美表示，課程從孩子最熟悉的午餐切入。一盤飯、雞腿、豆芽菜和時蔬，原本只是眼前的一餐，經過教師引導後，孩子對照國民健康署「我的餐盤」，逐一辨認全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及油脂與堅果種子等六大類食物，找出餐盤中缺少的類別，再討論可以如何補足。唐富美說，教師沒有要求幼童背誦營養素名稱，而是透過觀察、分類與比較，理解一餐的組成。討論中，有孩子提到自己不能喝牛奶，也有人因牙齒狀況不便食用部分食物，教師進一步引導幼童思考，不同身體狀況是否需要不同搭配，並請他們設計適合自己的套餐。為此 孩子陸續畫出「超人套餐」、「長肌肉套餐」等菜單，依個人需求配置六大類食物。園方教師表示，課程實施後，幼童用餐時會主動辨認食材、討論食物種類；面對陌生食物，也從直接拒絕，轉為先詢問名稱，有些孩子願意進一步嘗試。創辦人唐富美表示，從日常食物出發，能讓孩子在觀察與實作中認識身體需求，以及食物與生活的關係。園方也將菜單設計延伸至採買與料理，讓幼童把課堂上的分類概念，帶入真實生活情境。四季幼兒園認為，免費午餐提供較穩定的飲食照顧，食育課程則補上判斷與選擇能力。相較要求孩子把食物全部吃完，透過每天檢視餐盤是否配齊，更有機會讓均衡飲食逐步成為生活習慣。