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外型尺寸：與上一代一模一樣

▲iPhone 18 Pro開箱，盒內附有USB-C編織充電線，手機背面仍採三鏡頭配置，外型和上一代沒有變化。（圖／記者周淑萍攝）

動態島縮小：視覺看起來舒服不少

▲iPhone 18 Pro 動態島縮小，視覺效果更好。（圖／記者周淑萍攝）

可變光圈：最大亮點

▲iPhone 18 Pro加入可變光圈，可以在f/1.48、f/1.8、f/2.8與f/4.0共4段光圈之間切換。（圖／記者周淑萍攝）

縮到f/4.0前後都清楚 多人合照、風景更實用

▲iPhone 18 Pro可變光圈實拍比較，左圖使用最大光圈f/1.48，背景虛化更加明顯；右圖縮至最小光圈f/4.0後，景深範圍增加，後方環境細節也更清楚。（圖／記者周淑萍攝）

外型真的沒什麼變 可變光圈才是這代重點

▲iPhone 18 Pro實際握持手感與上一代相近，官方規格顯示機身尺寸完全相同，重量則增加7公克。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone 18 Pro明(18)日開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者今(17)日搶先取得iPhone 18 Pro實機開箱，今年新機如果只看外觀，第一眼真的很難看出和上一代有什麼不同。從官方公布的規格來看，iPhone 18 Pro與iPhone 17 Pro的高度、寬度、厚度完全相同，只有重量增加7公克；實際拿在手上，7公克的差距也幾乎沒有明顯感受。不過今年動態島縮小看起來更順眼，主打的「可變光圈」，更讓相機拍攝多了不少玩法。對於上一代用戶來說，變化可能不夠明顯，但對於iPhone 13、iPhone 14系列的用戶來說，換機應該還是會相當有感覺。iPhone 18 Pro拿到手上的第一個感受，就是真的和上一代一模一樣，實際查看蘋果官方規格，iPhone 18 Pro機身高度150.0公釐、寬度71.9公釐、厚度8.75公釐，這3項數據與iPhone 17 Pro完全相同，唯一改變的是重量，iPhone 18 Pro為211公克，iPhone 17 Pro則是204公克，新機增加7公克。不過實際拿在手上比較，重量差異並不明顯，握持手感、機身大小也幾乎沒有改變。如果原本就是iPhone 17 Pro使用者，換上iPhone 18 Pro後，熟悉感會相當強烈，甚至兩支手機放在一起，只看機身尺寸與輪廓，很難第一時間分辨是哪一代。雖然整體外型幾乎沒有變化，但實際點亮螢幕後，還是能察覺一項小改變，就是iPhone 18 Pro的動態島縮小了。實際使用時，上方挖孔佔據螢幕的存在感降低不少，無論瀏覽網頁、滑社群或觀看影片，視覺都比上一代更加俐落，螢幕看起來也舒服許多。這項改變不至於讓人一眼驚艷，但如果是從iPhone 17 Pro直接換過來，兩支手機放在一起比較，仍能看出差異。今年iPhone 18 Pro很大賣點放在融合主相機首度加入可變光圈，可以在f/1.48、f/1.8、f/2.8與f/4.0共4段光圈之間切換。實際操作時，把光圈開到較大的f/1.48或f/1.8，景深會變得比較淺，拍攝人物、食物或近距離物體時，背景虛化效果更加明顯，主體也更容易從背景中凸顯出來。實際觀察背景模糊的過渡，也比過去單靠軟體模擬景深來得自然。對喜歡拍人像、美食或商品的使用者來說，可以自行控制光圈後，拍攝自由度明顯提高。反過來，當光圈縮小到f/4.0，景深範圍就會增加，畫面中不同距離的主體都比較容易維持清晰。例如桌面上前後排列的食物、多人合照，或是拍攝人物時希望連後方風景都保持清楚，就可以使用較小光圈，不容易出現前方主體清楚、後方卻已經失焦的情況。實際體驗下來，對於iPhone 17 Pro用戶來說，iPhone 18 Pro在外型上可能不會帶來太多新鮮感，畢竟機身尺寸幾乎完全相同，整體設計也延續上一代，真正比較有感的差異，反而集中在縮小的動態島，以及融合主相機新增的4段可變光圈。不過，如果目前使用的是iPhone 13、iPhone 14或iPhone 15系列，升級到iPhone 18 Pro的感受就會明顯許多，不論螢幕設計、效能、相機規格、變焦能力，甚至拍攝自由度，都會比舊機有更大幅度的進步。