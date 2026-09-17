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▲自今年9月18日起實施，調整自然人第2戶購屋貸款最高成數上限，由6成調升為7成。（圖／截自央行直播）

中央銀行今（17）日召開2026年第3季理監事會議，並在會後決議政策利率維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。不過，央行放寬選擇性信用管制措施，自然人第2戶購屋貸款最高成數上限，由6成調升為7成，刪除購地貸款有關「切結於一定期間內動工興建」規定。央行指出，考量本年國內通膨尚屬可控，明年可望回降至2%以下，以及預期國內經濟穩健成長；為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及中東衝突效應對國內物價與經濟可能之影響，央行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。央行提到，本行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。央行說明，未來將密切觀察國內通膨發展、主要經濟體貨幣政策緊縮程度、國內金融情勢，以及其他不確定性因素如AI應用前景、美國經貿政策衝擊及極端氣候等對國內經濟之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。但央行也提到，選擇性信用管制成效持續顯現，以及金融機構強化不動產授信風險控管已有一定成效，適度調整相關信用管制措施，並配合修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自今年9月18日起實施，為進一步協助自然人第2戶貸款供家人或自己購屋自住之需求，爰調整自然人第2戶購屋貸款最高成數上限，由6成調升為7成。自2021年12月本行規範購地貸款應切結於一定期間內動工興建以來，銀行已審慎辦理相關案件，並依個案覈實訂定動工興建之時程；相關規範宜回歸銀行依授信實務辦理，爰刪除購地貸款有關「切結於一定期間內動工興建」之規定。央行說，未來仍將持續滾動檢討信用管制措施內容並適時調整，以促進金融穩定及健全銀行業務。