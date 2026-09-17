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台中市長盧秀燕上個月剛滿65歲，正式踏入台中市敬老愛心卡的適用門檻。然而這項被市府長期誇耀的大心福利，如今卻面臨嚴峻的政策檢驗。市議員林祈烽、楊典忠、施志昌及鄭功進今（17）日在議會市政總質詢上，當場送上一張大大的「敬老一折卡」道具，要求剛符合資格的盧市長別再只看包裝漂亮的公文報表，應親自領卡搭計程車、去醫院看診，體會這張號稱「每月1,000點」的敬老卡到底有多難用、多不便。議員林祈烽批，所謂的敬老卡根本是「名不副實的政績騙局」。前市長林佳龍任內，敬老愛心卡搭乘計程車可由點數全額折抵；但盧秀燕上任後，福利大幅縮水，單趟折抵被砍到僅剩50元、85元，直到今年10月才勉強調高至100元。林祈烽質疑，在盧秀燕執政八年即將卸任之際，單趟折抵竟連車資零頭都不夠，完全無法滿足長輩交通需求，這不叫縮水，什麼才叫縮水？林祈烽指出，更令人不解的是「數字遊戲背後的預算謊言」。市府宣稱敬老卡有58萬人受益、每人每月給足1,000點，若真要全額落實，一年預算規模應高達69.6億元；但市府116年度編列的預算竟然只有13億63萬9千元！經過精算，平均每位長輩每月分到的預算根本只有187元，連宣傳額度的兩成都不到，嘴巴喊爽爽給1,000點，實質預算卻只有187元！他痛批，市府根本是用話術包裝福利，大開空頭支票，這正是將其定調為「敬老一折卡」的核心原因。除了額度被閹割，制度上的「月底清零」規定更是變相剝奪長輩權益。數據顯示，截至今年8月底台中敬老卡有效發卡數超過54萬張，但點數當月沒用完就直接「充公歸零」。以114年數據為例，全年真正把1,000點「用好用滿」的長輩僅8萬5,860人次，平均每月僅約7,155人次，完全使用率慘跌至1.3%。高達98%以上的點數全被市府「蒸發」，市府卻只敢拿「有刷過卡」的虛胖數據炫耀，不敢公開到底有多少點數被私下歸零。林祈烽強調，早在6月中立委何欣純就已提出將計程車折抵提高至200點、且點數當年度不歸零等建言，市府才被動跟進將折抵稍微拉高到100元。如今盧秀燕自己也邁入65歲，從政策制定者變成政策適用者，極具諷刺意味。議員呼籲，盧秀燕不要在任期最後階段還留下一堆看似華麗、實則「看得到吃不到」的宣傳數字，應趁最後時間徹底檢討制度，把「敬老一折卡」還原成真正體貼長輩的敬老卡。