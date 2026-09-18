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▲屹耳角落姑婆芋造型玩偶吊飾，15公分高掛在身上吸睛度滿分，每款售價699元。（圖／HOLA提供）

▲小豬與小熊維尼台灣森林玩偶吊飾掛在包包上質感滿分，全台門市與官網限量開賣。（圖／HOLA提供）

▲HOLA小熊維尼5款台灣森林玩偶吊飾於草地排排站，融入粉蝶、大紅菇等自然元素。（圖／HOLA提供）

迪士尼經典《小熊維尼》迎來 100 週年！HOLA 和樂家居以「從百畝森林到台灣森林」為靈感，融合台灣在地生態意象，推出小熊維尼、屹耳、小豬、跳跳虎與小荳 5 款獨家限定玩偶吊飾，每款售價 699 元。即日起於全台門市及官網限量開賣，《NOWNEWS今日新聞》整理價格款式與設計亮點一次看！維尼（異色尖粉蝶）：靈感來自台灣異色尖粉蝶採蜜姿態，搭配可愛小觸角與粉蝶翅膀，呈現穿梭林間的靈動模樣。屹耳（角落姑婆芋）：將台灣常見的姑婆芋寬闊葉片化為造型亮點，包覆著喜歡待在角落的屹耳，綠意視覺極具療癒感。跳跳虎（元氣大紅菇）：以色彩鮮明的大紅菇為靈感，跳跳虎戴上亮眼菇傘造型頭飾，展現滿滿森林野趣。小荳（東方蜜蜂）：將東方蜜蜂的黃黑條紋與輕盈翅膀融入小荳造型，展現昆蟲特有的靈巧生機。小豬（春日緋寒櫻）：取材自台灣山林緋寒櫻，粉嫩花瓣圍繞小豬，搭配頭頂小巧花苞，呈現柔和春日氛圍。迎接中秋聚會採買，台隆手創館首度推出「中秋採買日」，精選好物下殺 55 折起。烤肉急救推薦隨身「獅王衣物去漬液」（特價109元）輕鬆搞定醬汁；主理烤肉舒緩肩背必備「ATEX肩背按摩棒」（399元）；戶外防蚊則推「吸霸手持吸蟲棒」（特價880元）。申辦門市 LINE 會員再送 50 元電子折抵券，一次補齊居家清潔與生活備品。