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▲Uber Eats 近日連番漲各項費用，引起亂象。(圖／官方提供)

大型餐飲業表示 訂單未減少、短期內也不敢調售價

手搖飲業者：漲售價後訂單少了一成

外送平台Uber Eats近日因為訂閱會員費用調漲，服務費也暴漲等政策，傳出用戶紛紛退訂閱，甚至怒而刪除APP，再加上商家抽成也調漲，恐造成店家將調漲售價。《NOWNEWS今日新聞》記者詢問餐飲業者，多表示目前短時間內還未觀察到訂單有減少，而至於商家抽成幅度調漲部分，業者表示也只能苦撐不敢調售價，畢竟「短時間內突然漲價，只怕流失客人」，就有手搖飲業者坦言因為漲價後，少了1成訂單。Uber Eats近期爆出各項費用連番漲，先是宣布調漲會員費用一口氣漲66％，像是年訂閱制原本1200元，竟然一次調高到1990元。緊接著外送專法上路之後，UberEats大幅度調漲服務費，最近的則是調漲店家平台服務費，針對美食外送商家抽成調高2.5%，針對生鮮雜貨商家抽成調高3%。據傳有少數店家也逼不得已把這些成本轉嫁到消費者身上，變成售價調高。《NOWNEWS今日新聞》記者實際採訪某家不願具名的大型連鎖餐飲集團，業者表示，因為從疫情之後，外送比例就逐年調降，因此Uber Eats這波連漲費用措施之下，另一家個人餐廳則提到，抽成微調之後，，只能在還有「相對較低」的利潤之下繼續接單，或者是轉向從別處來降低成本。但也有手搖飲業者提到，，老闆苦笑提到，目前希望消費者盡量多來店裡直接購買，所以還推出現場購的優惠活動。