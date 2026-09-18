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「完熟芒果箱」搬到高雄！粉絲也能鑽進去當小孤獨

▲《孤獨搖滾！》全新收藏卡推出多款後藤一里經典「顏藝」畫面，重現動畫中的爆笑名場面。（圖／曼迪提供）

滿500送明信片、滿1000拿彩鑽圖卡！四角色輪流集章

▲《孤獨搖滾！》明信片組收錄多款動畫經典場景與角色畫面，適合粉絲收藏。（圖／曼迪提供）

▲活動期間單筆消費滿1000元，可獲得角色彩鑽圖卡，四名主要角色各自以代表色呈現。（圖／曼迪提供）

▲快閃店同步推出角色集章活動，後藤一里、伊地知虹夏、山田涼、喜多郁代將依不同時段輪流登場。（圖／曼迪提供）

🟡《孤獨搖滾！》POP-UP STORE 活動資訊

「《孤獨搖滾！》POP-UP STORE」即日起進駐高雄夢時代購物中心8樓，現場直接重現動畫中後藤一里的招牌「完熟芒果箱」，粉絲還能實際鑽進紙箱拍照，另有團結 Band 角色拍照牆、上百款周邊商品、全新收藏卡，以及滿額贈明信片、角色彩鑽圖卡與期間限定集章活動，快閃店一路開到10月26日。《孤獨搖滾！》故事圍繞個性極度怕生、卻十分熱愛吉他的高中生後藤一里展開，她加入伊地知虹夏、山田涼及喜多郁代組成的「團結 Band」後，逐漸踏上樂團舞台。作品中後藤一里因不擅長與人互動，經常出現各種誇張顏藝，其中躲進「完熟芒果」紙箱演出的橋段，也成為動畫最具代表性的名場面之一。這次高雄快閃店就將「完熟芒果箱」實體化，開放粉絲直接走進紙箱拍照，現場也設置團結 Band 主視覺拍照牆。商品部分則集結電競滑鼠墊、小午安枕、服飾、馬克杯、護照套、經典台詞立牌、小撲克牌及壓克力場景組等品項，另外還有全新《孤獨搖滾！》收藏卡同步販售。活動期間單筆消費滿500元，可獲得「精選明信片」1張，共4款隨機贈送；單筆滿1000元則加贈「角色彩鑽圖卡」，透過不同印刷方式呈現光線下的層次效果，贈品皆數量有限、送完為止。現場同步推出角色集章活動，9月17日至9月27日為後藤一里、9月28日至10月4日為山田涼、10月5日至10月11日為伊地知虹夏，10月12日至10月26日則輪到喜多郁代，想集齊4名團結Band成員的粉絲得分不同時段報到。📌日期：2026年9月17日至10月26日📌地點：高雄夢時代購物中心8樓顧客服務中心旁📌時間：週一至週四 11：00～22：00週五、假日前一天 11：00～22：30週六及連續假日 10：30～22：30週日及假日 10：30～22：00📌實際營業時間依夢時代購物中心公告為準。