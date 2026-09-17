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▲高雄區營業處攜手鳳山區營業處強化精進高雄地區設備升級及線路自動化。(圖／台電公司高雄區營業處提供)

▲高雄區營業處攜手鳳山區營業處強化精進高雄地區設備升級及線路自動化。(圖／台電公司高雄區營業處提供)

▲台電鳳山區營業處處長黃明舜(左)帶隊，進行高壓用戶設備點檢。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

▲台電鳳山區營業處期透過配電設備汰換、線路自動化精進及擴大樹竹修剪等措施，除積極降低事故發生機率，一旦發生事故停電，也力求縮小停電範圍及縮短復電時間。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

台灣電力公司高雄區營業處攜手鳳山區營業處強化精進高雄地區設備升級及線路自動化，致今(115)年1至7月停電事故，較去(114)年同期降逾2成，兩區處將持續著手強化轄區內配電電網的韌性，從降低事故停電發生及縮小事故停電範圍雙管齊下，期透過配電設備汰換、線路自動化精進及擴大樹竹修剪等措施，除積極降低事故發生機率，一旦發生事故停電，也力求縮小停電範圍及縮短復電時間。台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭表示，綜觀高雄區營業處與鳳山區營業處強化精進高雄地區設備升級及線路自動化等相關措施，已逐步展現成效，經統計兩區處今(115)年1至7月停電事故件數，較去(114)年同期下降21.3%，其中設備自然劣化及鳥獸碰觸所造成的停電事故，更分別下降29.8%及37.3%。林昶旭說，在我國電力電網的架構中，位處配售電系統的區處主要扮演「中繼」角色，肩負維運轄內二次變電所穩定運轉，將69kV特高壓電力轉換成配電等級11.4kV後，傳輸至大街小巷。林昶旭並說，台電高雄區營業處從去年開始，首先是針對緊鄰沿海，長期面臨鹽霧、潮濕與雷擊等環境威脅的旗津變電所，將特高壓戶外裸露開關設備汰換為密封型的氣體絕緣開關設備(GIS)，今年8月19日持續針對長期供電給鹽埕及鄰近鼓山、前金、三民區等的鹽埕變電所完成特高壓側裸露設備汰換氣體絕緣開關設備(GIS)工程，藉以避免外物碰觸及鹽霧害，並導入數位儀控，提升遠端監控能力，同時改善變電所整體景觀，與鄰近的駁二藝術特區融為一體。林昶旭並表示，高雄區營業處除了變電所的硬體升級外，也進一步強化事故停電隔離及復電能力，今年更針對大型商圈，以及高鐵站、重要醫院及科學園區等重點場所列為負載紅熱區段，將該區內供電的111條既設自動化饋線，已計畫於115年底前會完成目標262具自動化開關的裝設，並優先補足紅熱區內每饋線達成4負載區段以上，一旦發生停電事故，即可更精準縮限故障區域，擴大可快速復電範圍，意味在降低停電戶數的同時，也進一步加速復電時間。台灣電力公司鳳山區營業處處長黃明舜指出，鳳山區營業處則持續從預防性維護與設備改善上著手，今年預計完成211具架空線路自動化開關汰換，並針對常見的鳥獸等小動物碰觸所造成的停電事故，積極推動裸露設備絕緣改善，採用「三層式絕緣包覆」，提升設備防護能力，降低小動物接觸設備造成事故的機率。黃明舜說，此外，考量歷年颱風期間高達85%停電事故與樹竹碰觸有關，今年更將樹竹修剪預算由新加坡4000萬元提高至6000萬元，藉以提升施工量能，擴大修剪涵蓋範圍，以提前降低樹竹碰觸線路造成的停電風險。黃明舜並指出，鳳山區營業處除了強化台電端設備，也進一步將供電韌性延伸至用戶端，今年上半年由他率領同仁，陸續拜訪高雄小港國際機場、台鐵、高雄捷運及長庚醫院、鳳山醫院等重要場站與醫療機構，進行用電安全宣導與技術交流，以提醒用戶落實自主設備維護管理、建立停復電標準作業程序，共同提升供電韌性與應變能力。