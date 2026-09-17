我是廣告 請繼續往下閱讀

伯洋有勢、萬安也有勢？黃揚明：明年「清流」指日可待

台北市長選戰打得火熱，民進黨參選人沈伯洋15日到公館商圈掃街拜票，不少支持者下午便提前到場，沿途人潮擠滿街道，掀起一股「洋流」旋風；資深媒體人王瑞德形容，現場氛圍「像極了2018年的韓流」，就算是AI教父黃仁勳也沒有這樣的人潮。不過，媒體人黃揚明並不認同這說法，並強調「洋流」的真正考驗，不是線上流量與線下人潮，是「選票轉換率」。黃揚明表示，拿「洋流」與「韓流」直接對比，是去脈絡化的。2018「韓流」之興起，不是單純靠韓國瑜的魅力，民眾對民進黨執政不滿的投射，才是關鍵；而綠營的輕敵與不合，更是孕育韓流的溫床。如今「洋流」的打造模式，是要在短期內讓一個初次參選的政治人物蛻變成「政治明星」，在同溫層內有效，但能否擴散才是關鍵。黃揚明續指，尋求連任者與挑戰者的選戰模式本就不同，連任者要務實、拿出政績說服支持者與潛在支持者；挑戰者則是毫無顧忌，提供願景、狂轟猛炸皆可，反正沒當選、政見就沒有實踐的可能。而綠營面對一場不太可能贏的選戰，若能讓不滿蔣市府的選票極大化，市長少輸為贏、議員全壘打，做到「萬安有事、伯洋有勢」是最好的打法。不過，黃揚明認為，選舉不會是單邊有勢，「伯洋有勢」的同時，藍營甚至非綠陣營的集結也才會有動能，於是「萬安也有勢」，藍營就可感謝伯洋賜箭，讓原本冷冰冰的投票動能引擎，開始運轉。「洋流」的真正考驗不是線上流量與線下人潮，是「選票轉換率」。別忘了，2018當「韓流」成為風潮，民意板塊也已移動，而台北目前民意板塊移動了嗎？還值得觀察。黃揚明進一步說明，綠營已啟動「洋流」外溢的操作模式，就是要全黨綁「洋流」來打這場大選，類似2018的禿子、漢子、燕子「三子」聯合造勢。他也強調，若「洋流」為真，則全台選情沸騰，綠營年底在激戰選區勢在必得，大勝在望，大家可以看看最後開票日是否如此。無論今年選戰結果如何，「洋流」之後，明年「清流」興起也指日可待。