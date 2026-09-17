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▲「くら吉（藏吉）」進軍台灣，海外首店今(17)日於高雄漢神巨蛋購物廣場B1F正式開幕。（圖／漢神巨蛋提供）

▲日本秋田縣知名創作菓子品牌「くら吉（藏吉）」進軍台灣，海外首店設於高雄漢神巨蛋購物廣場B1F。（圖／漢神巨蛋提供）

日本秋田縣知名創作菓子品牌「くら吉（藏吉）」進軍台灣，海外首店今(17)日於高雄漢神巨蛋購物廣場B1F正式開幕。以秋田為據點的「くら吉（藏吉）」長期深耕在地食材，憑藉結合季節限定、在地珍貴食材與職人手作工藝創作菓子，深受日本消費者喜愛。此次海外首店落腳高雄，除引進日本經典商品，也同步推出多款台灣原創限定商品。此次海外首店登台，高雄店特別規劃期間限定的櫃位實演商品，其中「善兵衛栗一粒栗大福」選用整顆4L尺寸的善兵衛栗包入大福之中，以飽滿栗實呈現濃郁醇厚的栗香；「善兵衛栗蒙布朗銅鑼燒」則將栗子的濃郁風味搭配大納言紅豆餡，結合成銅鑼燒，呈現層次豐富的日式菓子風味。除了秋田特色菓子，高雄店鋪也特別推出多款台灣原創限定蛋糕，將台灣在地水果與日本職人菓藝結合，包括「台灣香蕉蛋糕」及「台灣愛文芒果蛋糕」等，選用台灣代表性食材，讓消費者在熟悉的水果與茶香中，感受「くら吉（藏吉）」獨特的創作風格，重新詮釋台灣風味。其中「台灣茗茶蛋糕」更與台灣老字號茶品牌「王德傳」攜手合作，以台灣茶香融入菓子創作，打造兼具台灣茶文化與日式職人菓藝的限定甜點，更帶來多款人氣與台灣限定商品，包括「台灣限定綜合口味」及「北限水蜜桃綜合口味」的KURAKICHI 秋田水果綜合餅乾禮盒等。其中「北限水蜜桃」餅乾以水蜜桃為創作概念，結合台灣文化中桃子象徵長壽的意涵，並融入秋田特色食材與品牌菓藝，從造型、口味到寓意皆注入台灣元素，打造專屬於台灣市場的限定滋味。「くら吉（藏吉）」發源於日本秋田縣仙北市角館，自2005年初開設角館本店，以「旬・菓・創」為品牌理念，長期與秋田在地生產者合作，將地方特色融入創作菓子，其中包括仙北市赤倉栗園所栽培的「善兵衛栗（西明寺栗）」、上小阿仁村「たじゅうろう農園」栽培的「コアニスイーツホオズキ（小阿仁甜燈籠果）」，以及與秋田縣立大學共同指導栽培的「秋田Minimou覆盆子」等特色食材。此次引進「くら吉（藏吉）」是漢神巨蛋持續引進日本特色品牌、串聯國際飲食文化的重要一步，從秋田食材、職人手作到台灣限定商品，漢神巨蛋邀請消費者一同感受來自秋田的美味，打造連結台日地方特色的全新甜點體驗。