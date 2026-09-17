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北捷手扶梯「左側突全站滿人」！台北人不認德政氣炸

這幾次搭捷運去熱門站點，真的蠻有感覺，越來越多人願意站在左邊，終於是宣導成功非常棒！」

▲北捷手扶梯越來越多人站在左右兩側，不再只是永遠「右側站立、左側讓行」，不少民眾最近都觀察北捷宣導有成效，引爆熱烈討論。（圖/Threads）

趕時間就去走樓梯！乘客揭最大敗筆：又不是每站都有設計

但是其實北捷並不是每一站都有樓梯可以走

因為距離太長，評估一般民眾走樓梯的意願極低，所以乾脆不設置樓梯。

所以當趕時間的人看到左右兩側都站滿人時，就只能跟著乖乖排隊。

▲忠孝復興捷運站的轉乘設計因為手扶梯距離較長，所以並沒有樓梯的設計，就算趕時間的人也沒有辦法走樓梯。 （圖/ 記者葉盛耀攝）

捷運手扶梯全面落實「兩側站立本來就難」！互相體諒成最終解答

透過兩側站立政策達到安全又有效率的疏散人潮

明明是硬體設計的不足卻轉嫁到自身帶來不平衡感，但實務上因為沒有辦法全面落實「兩側站立」的情況下，其實還是多數時間左側依舊有人讓行

▲「安全效率」以及「通行彈性」這兩件事本來在觀念上就會互相衝突，唯有乘客之間應該保持互相體諒以及彈性禮讓，才是維持搭車通勤順暢的最終解答。（圖/Threads）

台北捷運從2024年開始公告手扶梯「可以兩側站立」之後，經過2年終於獲得成效，有越來越多人願意站在尖峰時短站在左側，支持者認為本來手扶梯就可兩邊都站人，如果真的趕時間的話「就走樓梯」，不過有許多台北人卻認為這個政策根本就是破壞通勤族的機動平衡，更何況有些大型的站別，根本就沒有樓梯可以走，常常被左邊的人塞住車子就跑了，再次引爆兩派說法的話題。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「看報導說北捷手扶梯終於開始越來越多人站在兩側，這個習慣終於養成了，貼文曝光後，卻引來大批台北人超不爽表示、「站左邊的人跟高速公路內線龜一樣自私」、「真的是超荒唐的政策還有人說是德政，為什麼不讓大家自己選要站還是要走，機動性超低」。然而會引起台北人如此不滿的原因，有部分就是因為支持者普遍最愛說：「你趕時間就自己走樓梯」，，像是最常被提到的就是南京復興站，從地下的松山新店線轉乘到高架的文湖線時，轉乘通道只有設置電梯與手扶梯，並沒有一般樓梯，當初設計考量就是因為這一段手扶梯全長高達39公尺，搭乘大約需要花費1.5分鐘，還有像是忠孝復興站也是類似情況，要從地底板南線直達高架文湖線的那座超長手扶梯，也是完全沒有樓梯可以走的，還有其他北捷很多站點出口，其實因為空間腹地關係，兩道空間都只有設置手扶梯，記者認為「安全效率」以及「通行彈性」這兩件事本來在觀念上就會互相衝突，北捷一直以來都是秉持「緊握扶手、站穩踏階」的宣導原則，不鼓勵民眾在手扶梯上行走以免發生意外，，只不過因為「右側站立、左側通行」的潛規則早就內化成台北獨特搭乘捷運的生活節奏，要全面落實本來就是非常困難的事情。能理解台北人搭捷運的默契基因突然被改變而不滿，甚至還被新觀念的人嗆聲：「趕時間就去走樓梯」，，如果真的遇到尖峰時刻手扶梯兩側都站滿人，大家也不過是跟著規定走，沒必要口出惡言，應該說乘客之間應該保持互相體諒以及彈性禮讓，才是維持搭車通勤順暢的最終解答。